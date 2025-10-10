यह कंपनी देगी हर शेयर पर 11 रूपये का गिफ्ट! जाने कंपनी का नाम और पाइए पूरा डेटा
TCS Stock Market Update: एक बड़ी आईटी कंपनी ने अपनी दूसरी तिमाही की रिपोर्ट दी है और डिविडेंड देने का ऐलान किया है. कंपनी के नतीजे अच्छे रहे और इसके शेयर बाजार में बढ़त के साथ बंद हुए हैं.

By: Anshika thakur | Published: October 10, 2025 1:58:15 PM IST

IT Company TCS Results

Tata Consultancy Services: देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने वित्त वर्ष 2025-26 की Q2 रिपोर्ट आज दी है. साथ ही कंपनी ने दूसरे अंतरिम डिविडेंड की जानकारी भी दी है.  कंपनी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के लिए अपने शेयरधारकों को 11 रुपये प्रति शेयर का लाभांश देगी साथ ही रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर दी गई है. 

टीसीएस डिविडेंड 2025 के लिए रिकॉर्ड डेट

कंपनी ने 14 अक्टूबर 2025 को दूसरे अंतरिम डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट के रूप में चुना है. इस दिन तक जिनके नाम कंपनी के रजिस्टर में होंगे, वे डिविडेंड पाने के हकदार होंगे. डिविडेंड पाने के इच्छुक निवेशकों के लिए 13 अक्टूबर तक शेयर खरीदना जरूरी है. भारतीय शेयर बाजार में T+ सिस्टम के अनुसार सेटलमेंट कारोबारी दिन के बाद होता है. इस तरह 13 तारीख का ट्रेड 14 अक्टूबर को पूरा माना जाएगा. 

टीसीएस Q2 2025 नतीजा

कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में 1.39% बढ़कर 12,075 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 11,909 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इस दौरान कंपनी के कारोबार की आमदनी 2.39% बढ़ी है. कंपनी की इस तिमाही की आमदनी 65,799 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 64,259 करोड़ रुपये था.

शेयर 1% ऊपर बंद हुए

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने गुरुवार को मार्केट बंद होने के बाद अपने नतीजे जारी किए हैं. वित्तीय वर्ष 2026 की Q2 रिपोर्ट से पहले, शेयर ने NSE पर 33 रुपये या 1.09% बढ़कर 3,060.20 के स्तर पर बंद किया. पिछले दिन, बुधवार को शेयर 3027.20 रुपये पर बंद हुआ था.

