टाटा मोटर्स के शेयरों में बड़ी गिरावट, कंपनी के बंटवारे ने मचाई हलचल

Tata Motors Demerger: आज, 14 अक्टूबर 2025 को कंपनी के डीमर्जर की रिकॉर्ड की डेट है. इस दिन से टाटा मोटर्स के शेयर सीवी ( commercial vehicle )से हटकर दूसरे कारोबार में शामिल होंगे.

कंपनी ने डीमर्जर के लिए योग्य शेयर होल्डर्स को जानने के लिए 14 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड डेट रखी है. टाटा मोटर्स के शेयर मंगलवार, 14 अक्टूबर को कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर करीब 40% तक गिर गए

Tata Motors Demerger की जानकारी

टाटा मोटर्स डीमर्जर योजना के तहत, कंपनी के commercial vehicle विभाग अलग होकर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TMLCV) बन जाएगा. जबकि टाटा मोटर्स के पास यात्री वाहन का कारोबार रहेगा और कंपनी का नाम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ( Tata Motors Passenger Vehicles Limited )रखा जाएगा. टीएमएलसीवी ( TML Commercial Vehicles Limited ) के शेयर BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर शामिल करने की योजना है.

ex-CV इकाई की कीमत 13 अक्टूबर सोमवार को टाटा मोटर्स के बंद भाव और सूचीबद्ध इकाई के खुले भाव के बीच के फर्क से तय होगा, जैसा कि सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे के बीच आयोजित विशेष प्री-ओपन समय में मिलेगी.

टाटा मोटर्स के विभाजन के बाद शेयर देने का अनुपात 1:1 होगा. इसका मतलब है कि रिकॉर्ड तिथि तक टाटा मोटर्स के हर 2 रुपये के एक शेयर के बदले, टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के 2 रुपये के एक शेयर शेयरधारकों को दिए जाएंगे.