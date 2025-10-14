Home > व्यापार > टाटा मोटर्स के शेयरों में बड़ी गिरावट, कंपनी के बंटवारे ने मचाई हलचल

टाटा मोटर्स के शेयरों में बड़ी गिरावट, कंपनी के बंटवारे ने मचाई हलचल

देश की बड़ी ऑटो कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स के शेयर में आज भारी गिरावट देखी गई. निवेशकों में चिंता का माहौल बना हुआ है और बाजार में इसका खास असर दिख रहा है. जानिए क्या हैं इसके पीछे की वजहें...

By: Anshika thakur | Published: October 14, 2025 12:15:27 PM IST

Tata Motors Demerger
Tata Motors Demerger

Tata Motors Demerger: आज, 14 अक्टूबर 2025 को कंपनी के डीमर्जर की रिकॉर्ड की डेट है.  इस दिन से टाटा मोटर्स के शेयर सीवी ( commercial vehicle )से हटकर दूसरे कारोबार में शामिल होंगे.

कंपनी ने डीमर्जर के लिए योग्य शेयर होल्डर्स को जानने के लिए 14 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड डेट रखी है. टाटा मोटर्स के शेयर मंगलवार, 14 अक्टूबर को कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर करीब 40% तक गिर गए

Tata Motors Demerger की जानकारी 

टाटा मोटर्स डीमर्जर योजना के तहत,  कंपनी के  commercial vehicle विभाग अलग होकर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड (TMLCV) बन जाएगा. जबकि टाटा मोटर्स के पास यात्री वाहन का कारोबार रहेगा और कंपनी का नाम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ( Tata Motors Passenger Vehicles Limited )रखा जाएगा. टीएमएलसीवी  ( TML Commercial Vehicles Limited ) के शेयर BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर शामिल करने की योजना है.

ex-CV इकाई की कीमत 13 अक्टूबर सोमवार को टाटा मोटर्स के बंद भाव और सूचीबद्ध इकाई के खुले भाव के बीच के फर्क से तय होगा, जैसा कि सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे के बीच आयोजित विशेष प्री-ओपन समय में मिलेगी.

टाटा मोटर्स के विभाजन के बाद शेयर देने का अनुपात 1:1 होगा. इसका मतलब है कि रिकॉर्ड तिथि तक टाटा मोटर्स के हर 2 रुपये के एक शेयर के बदले, टीएमएल कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के 2  रुपये के एक शेयर शेयरधारकों को दिए जाएंगे. 

Tags: Demerger record dateShare Price DropStock markettata motorsTata Motors Demerger
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आखिर सर्दियों में मूली खाना क्यों पसंद करते हैं लोग?...

October 15, 2025

क्या आपकी बालकनी में भी कबूतरों ने बना लिया है...

October 15, 2025

समोसे के हैं प्रेमी लेकिन मैदे की वजह से भाग...

October 15, 2025

आसानी से नहीं मिल पाते अलमारी में रखे कपड़े? तो...

October 15, 2025

इज्जत की धज्जियां उड़ने से पहले जानें, चाणक्य के मुताबिक...

October 15, 2025

खुशबू और स्वाद से महक उठेगा पूरा घर, बस इस...

October 15, 2025
टाटा मोटर्स के शेयरों में बड़ी गिरावट, कंपनी के बंटवारे ने मचाई हलचल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

टाटा मोटर्स के शेयरों में बड़ी गिरावट, कंपनी के बंटवारे ने मचाई हलचल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

टाटा मोटर्स के शेयरों में बड़ी गिरावट, कंपनी के बंटवारे ने मचाई हलचल
टाटा मोटर्स के शेयरों में बड़ी गिरावट, कंपनी के बंटवारे ने मचाई हलचल
टाटा मोटर्स के शेयरों में बड़ी गिरावट, कंपनी के बंटवारे ने मचाई हलचल
टाटा मोटर्स के शेयरों में बड़ी गिरावट, कंपनी के बंटवारे ने मचाई हलचल