Silver Price Today: चांदी हुई और चमकदार, दाम देख खरीदारों की बढ़ी धड़कन

Silver Price Today: चांदी के दामों में आज बढ़ोतरी हुई है. 17 जनवरी 2026 की सुबह बाजार में चांदी 2,95,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव हल्की बढ़ोत्तरी के साथ 90.16 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया. MCX पर आज चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चांदी की कीमत कल 2,92,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

जाने आपके शहर में आज चांदी का भाव क्या है.

दिल्ली में एक किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपये है.

मुंबई में एक किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपये है.

अहमदाबाद में एक किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपये है.

चेन्नई में एक किलो चांदी की कीमत 3,10,000 रुपये है.

कोलकाता में एक किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपये है.

हैदराबाद में एक किलो चांदी की कीमत 3,10,000 रुपये है.

जयपुर में एक किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपये है.

बेंगलुरु में एक किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपये है.

सूरत में एक किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपये है.

पुणे में एक किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपये है.

लखनऊ में एक किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपये है.

चंडीगढ़ में एक किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपये है.

इंदौर में एक किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपये है.

पटना में एक किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपये है.

नासिक में एक किलो चांदी की कीमत 2,95,000 रुपये है.