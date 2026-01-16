Home > व्यापार > Silver Price Today: रिकॉर्ड हाई के बाद चांदी की तेज फिसलन, निवेशकों के लिए खुला मुनाफे का दरवाजा!

Silver Price Today: रिकॉर्ड हाई के बाद चांदी की तेज फिसलन, निवेशकों के लिए खुला मुनाफे का दरवाजा!

MCX पर आज चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. चांदी की कीमत कल 2,95,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

By: Anshika thakur | Published: January 16, 2026 10:35:07 AM IST

Silver Price 2026
Silver Price 2026


Silver Price Today: चांदी के दामों में आज गिरावट हुई है. 16 जनवरी की सुबह बाजार में चांदी 2,92,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव हल्की गिरावट के साथ 87.87 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया. MCX पर आज चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई. चांदी की कीमत कल 2,95,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

You Might Be Interested In

जाने आपके शहर में आज चांदी का भाव क्या है.

दिल्ली में एक किलो चांदी की कीमत 2,92,000 रुपये है.

You Might Be Interested In

मुंबई में एक किलो चांदी की कीमत 2,92,000 रुपये है.

अहमदाबाद में एक किलो चांदी की कीमत 2,92,000 रुपये है.

चेन्नई में एक किलो चांदी की कीमत 3,06,000 रुपये है.

कोलकाता में एक किलो चांदी की कीमत 2,92,000 रुपये है.

हैदराबाद में एक किलो चांदी की कीमत 3,06,000 रुपये है.

जयपुर में एक किलो चांदी की कीमत 2,92,000 रुपये है.

बेंगलुरु में एक किलो चांदी की कीमत 2,92,000 रुपये है.

सूरत में एक किलो चांदी की कीमत 2,92,000 रुपये है.

पुणे में एक किलो चांदी की कीमत 2,92,000 रुपये है.

लखनऊ में एक किलो चांदी की कीमत 2,92,000 रुपये है.

चंडीगढ़ में एक किलो चांदी की कीमत 2,92,000 रुपये है.

इंदौर में एक किलो चांदी की कीमत 2,92,000 रुपये है.

पटना में एक किलो चांदी की कीमत 2,92,000 रुपये है.

नासिक में एक किलो चांदी की कीमत 2,92,000 रुपये है.

You Might Be Interested In
Tags: Silver PriceSilver Price TodaySilver Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए! मलाइका अरोड़ा के इस सिंपल हैक से...

January 15, 2026

कियारा आडवाणी का साड़ी मैजिक, हर मौके के लिए बेस्ट...

January 15, 2026

क्या आप भी कर रहे हैं ये गलतियां? जानें क्यों...

January 15, 2026

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026
Silver Price Today: रिकॉर्ड हाई के बाद चांदी की तेज फिसलन, निवेशकों के लिए खुला मुनाफे का दरवाजा!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Silver Price Today: रिकॉर्ड हाई के बाद चांदी की तेज फिसलन, निवेशकों के लिए खुला मुनाफे का दरवाजा!
Silver Price Today: रिकॉर्ड हाई के बाद चांदी की तेज फिसलन, निवेशकों के लिए खुला मुनाफे का दरवाजा!
Silver Price Today: रिकॉर्ड हाई के बाद चांदी की तेज फिसलन, निवेशकों के लिए खुला मुनाफे का दरवाजा!
Silver Price Today: रिकॉर्ड हाई के बाद चांदी की तेज फिसलन, निवेशकों के लिए खुला मुनाफे का दरवाजा!