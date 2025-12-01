Home > व्यापार > Silver Price Today: चांदी के दाम बढ़े, आपके शहर में क्या है भाव?

Silver Price Today: चांदी के दाम बढ़े, आपके शहर में क्या है भाव?

1 दिसंबर 2025 की सुबह बाजार में चांदी 1,88,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव हल्की बढ़त के साथ 56.78 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया.

By: Anshika thakur | Last Updated: December 1, 2025 12:06:31 PM IST

Silver
Silver


Silver Price Today: चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है. 1 दिसंबर 2025 की सुबह बाजार में चांदी 1,88,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का भाव हल्की बढ़त के साथ 56.78 डॉलर प्रति औंस दर्ज किया गया. MCX पर आज चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चांदी की कीमत कल 1,85,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

जाने आपके शहर में आज चांदी का भाव क्या है.

दिल्ली में एक किलो चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये है.

मुंबई में एक किलो चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये है.

अहमदाबाद में एक किलो चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये है.

चेन्नई में एक किलो चांदी की कीमत 1,96,000 रुपये है.

कोलकाता में एक किलो चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये है.

हैदराबाद में एक किलो चांदी की कीमत 1,96,000 रुपये है.

जयपुर में एक किलो चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये है.

बेंगलुरु में एक किलो चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये है.

सूरत में एक किलो चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये है.

पुणे में एक किलो चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये है.

लखनऊ में एक किलो चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये है.

चंडीगढ़ में एक किलो चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये है.

इंदौर में एक किलो चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये है.

पटना में एक किलो चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये है.

सूरत में एक किलो चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये है.

नासिक में एक किलो चांदी की कीमत 1,88,000 रुपये है.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
Silver Price Today: चांदी के दाम बढ़े, आपके शहर में क्या है भाव?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Silver Price Today: चांदी के दाम बढ़े, आपके शहर में क्या है भाव?
Silver Price Today: चांदी के दाम बढ़े, आपके शहर में क्या है भाव?
Silver Price Today: चांदी के दाम बढ़े, आपके शहर में क्या है भाव?
Silver Price Today: चांदी के दाम बढ़े, आपके शहर में क्या है भाव?