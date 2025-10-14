Silver Price Today: चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल! यहां जानें- किन कारणों से बढ़ रहे दाम?

Silver Price Today: लंदन में ऐतिहासिक शॉर्ट स्क्वीज़ के कारण चांदी की कीमतें 52.50 डॉलर प्रति औंस से ऊपर अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं. लंदन में हाजिर कीमतें 0.4% बढ़कर 52.5868 डॉलर प्रति औंस हो गईं, जो जनवरी 1980 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की देखरेख में अब बंद हो चुके एक अनुबंध पर दर्ज किए गए उच्चतम स्तर को पार कर गईं. जब अरबपति हंट बंधुओं ने बाजार पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया था. सोना भी लगातार 8 हफ्तों की बढ़त के साथ एक और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया.

अचानक क्यों बढ़ी चांदी की कीमत? (Why did the price of silver suddenly increase?)

लंदन में तरलता की कमी की चिंताओं ने दुनिया भर में चांदी की तलाश शुरू कर दी है और बेंचमार्क कीमतें न्यूयॉर्क में लगभग अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गई हैं. यही वजह है कि कुछ व्यापारी लंदन में बढ़ती कीमतों से लाभ उठाने के लिए ट्रान्साटलांटिक उड़ानों में चांदी की छड़ें (एक महंगा परिवहन साधन जो आमतौर पर सोने के लिए आरक्षित होता है) के लिए कार्गो स्लॉट बुक कर रहे हैं. मंगलवार को शुरुआती कारोबार में प्रीमियम लगभग 1.55 डॉलर प्रति औंस था – जो पिछले सप्ताह 3 डॉलर के अंतर से कम है.

अमेरिकी टैरिफ का भी पड़ा असर (US tariffs also had an impact)

चांदी की लीज दरें जो लंदन के बाजार में धातु उधार लेने की वार्षिक लागत को दर्शाती हैं – बताया जा रहा है कि इस साल लगातार ऊंची रही हैं, लेकिन शुक्रवार को एक महीने के आधार पर 30% से अधिक हो गईं. यह उन लोगों के लिए भारी लागत पैदा कर रहा है जो शॉर्ट पोजीशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं. हाल के हफ्तों में भारत से मांग में उछाल ने लंदन में व्यापार के लिए उपलब्ध छड़ों की आपूर्ति को कम कर दिया है, इस साल की शुरुआत में न्यूयॉर्क में धातु भेजने की होड़ के बाद, जब इस धातु पर अमेरिकी टैरिफ का असर पड़ने की चिंता ने दोनों व्यापारिक केंद्रों के बीच बड़े पैमाने पर अव्यवस्था पैदा कर दी थी.

बाजार में और बढ़ेगी तंगी (The market will become tighter)

हालांकि, कीमती धातुओं को अप्रैल में आधिकारिक तौर पर करों से छूट दे दी गई थी, लेकिन अमेरिकी प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों – जिनमें चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम शामिल हैं – पर तथाकथित धारा 232 की जांच पूरी होने से पहले व्यापारी चिंतित हैं. इस जांच ने यह आशंका फिर से जगा दी है कि ये धातुएं नए टैरिफ में शामिल हो सकती हैं, जिससे बाजार में तंगी और बढ़ सकती है.

सोने के मुकाबले चांदी का बाजार है छोटा (The silver market is smaller than gold)

गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक के विश्लेषकों ने एक नोट में लिखा है कि चांदी का बाजार “कम तरल है और सोने की तुलना में लगभग नौ गुना छोटा है, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ रहा है.” “चांदी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक की पहल के बिना, निवेश प्रवाह में अस्थायी गिरावट भी असंगत सुधार को जन्म दे सकती है, क्योंकि इससे लंदन की तंगी भी कम होगी जिसने हाल की तेजी को काफी हद तक प्रभावित किया था.

4 प्रमुख कीमती धातुओं की कीमतों में देखा गया उछाल (Prices of 4 major precious metals saw a jump)

इस साल चार प्रमुख कीमती धातुओं की कीमतों में 56% से 81% के बीच उछाल आया है और यह तेजी कमोडिटी बाजारों पर हावी रही है. सोने की बढ़त केंद्रीय बैंक की खरीदारी, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों में बढ़ती होल्डिंग और फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में कटौती के कारण हुई है. अमेरिका-चीन के बीच लगातार बढ़ते व्यापार तनाव, फेड की स्वतंत्रता पर खतरे और अमेरिकी सरकार के बंद होने से भी सुरक्षित स्थानों की माँग को बढ़ावा मिला है.

