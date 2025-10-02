चांदी में इंवेस्टमेंट का सबसे अच्छा चांस, चूके तो नहीं मिलेगा मौका; जानें कब तक पहुंच जाएंगे 3 लाख तक दाम

Silver prices: जहाँ सोने ने इन्वेस्टर्स को शानदार रिटर्न दिया है वहीं चाँदी ने भी पीछे कोइ असर नहीं छोड़ी है. पिछले कुछ वर्षों में चाँदी की कीमत में जबरदस्त तेजी देखी गई है और पिछले एक साल में इसकी कीमत 54% से अधिक बढ़ी है. MCX वेबसाइट पर उपलब्ध पुराने आंकड़ों के अनुसार इसकी 3 साल की annual growth rate (CAGR) 35.80% रही है और 5 सालों में इसकी कीमत 57,626 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 1,38,079 रुपये हो गई है जो 19.10% की CAGR दिखाता है. चांदी को हमेशा से सोने के सस्ते विकल्प के रूप में देखा गया है. और सोना और चांदी की कीमतो में आमतौर पर एक जैसा उतार-चढ़ाव आता है.

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के विश्लेषक (मूल्यवान धातु अनुसंधान) मानव मोदी का कहना है कि चांदी की कीमत में बड़ोतरी के कई बड़े कारण है. इसमें बड़े कारण हैं उद्योगों में चांदी की ज़रूरत बढ़ना, निवेशकों की दिलचस्पी, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में मजबूत निवेश.

तारीख चांदी 999 रेट (MCX Spot Rate) अब धि तक की अव वार्षिक रिटर्न (CAGR) 26-09-2024 89,537 रुपये 1 साल 54.21% 26-09-2022 55,130 3 साल 35.80% 28-09-2020 57,626 5 साल 19.10%

28-09-2015 34,645 10 साल 14.83% 31-08-2010 30,915 15 साल 10.49%

हालाँकि कई इन्वेस्टर्स को इस सफेद धातु की कीमतों में उछाल से फायदा हुआ है लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स इससे चूक गए हैं और अब वे कीमतों में आई तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं. चांदी की कीमतें इतिहास की सबसे ऊंची कीमत के आसपास है. चांदी की बढ़ती कीमतों से जिन लोगों को मुनाफा हुआ है वे अब सोच रहे हैं कि उन्हें चांदी खरीदनी चाहिए, बेचनी चाहिए या रखनी चाहिए.

चांदी की कीमत कितनी जल्दी 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है?

आनंद राठी के मनीष शर्मा के अनुसार चाँदी की कीमत 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुँचने में अभी 1 – 2 साल लग सकते हैं. उन्होंने बताया कि चाँदी की मांग बढ़ रही है और सप्लाई सीमित है जिससे कीमतों मे बढ़ोतरी हो सकती हैं. ट्रेडजिनी के त्रिवेश डी ने कहा कि 3 लाख रुपये तक पहुंचने के लिए वैश्विक चाँदी की कीमत $100 प्रति औंस से ऊपर जानी होगी और ऐसा होने पर वित्तीय या भू-राजनीतिक परेशानी हो सकती है.

मोतीलाल ओसवाल के मानव का कहना है कि चाँदी ने 2025 में 45% से अधिक की बढ़ोतरी दिखी है और पिछले 5 वर्षों में इसकी सालाना वृद्धि दर 15% से ऊपर रही है. हालांकि चाँदी की कीमतें अस्थिर हो सकती हैं कुल मिलाकर चांदी के दाम बढ़ने वाले हैं, हालांकि कभी-कभी उनमें कमी भी हो सकती है.