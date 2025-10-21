Share Market Holiday 2025 : जानें इस साल कब-कब बंद रहेगा भारतीय शेयर बाजार, आज कब होगी खास ट्रेडिंग?

Share Market Holiday 2025 : त्योहारों का असर सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं होता, बाजारों पर भी पड़ता है. दिवाली के खास मौके पर देशभर में छुट्टियों का माहौल है और इसी का असर भारतीय शेयर बाजार (BSE और NSE) पर भी देखने को मिल रहा है. कई लोगों के मन में आज ये सवाल है – क्या आज यानी 21 अक्टूबर को शेयर बाजार बंद है? आइए इस सवाल का सीधा और साफ जवाब जानते हैं.

इस साल दिवाली दो दिन अलग-अलग राज्यों में मनाई जा रही है. 20 अक्टूबर को देश के कई हिस्सों में दिवाली मनाई गई, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई में दिवाली आज 21 अक्टूबर को है. चूंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), दोनों ही मुंबई में स्थित हैं, इसलिए वहां की छुट्टियों के अनुसार ही बाजार बंद रखे जाते हैं. इसलिए, आज 21 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे.

आज नहीं होगी सामान्य ट्रेडिंग

हालांकि आज पूरे दिन सामान्य ट्रेडिंग नहीं होगी, लेकिन एक खास ट्रेडिंग सेशन जरूर होगा जिसे कहते हैं – मुहूर्त ट्रेडिंग. ये सेशन हर साल दिवाली के दिन आयोजित किया जाता है और इसे नए वित्तीय वर्ष की शुभ शुरुआत माना जाता है.

Muhrat Trading 2025 Time : मुहूर्त ट्रेडिंग का समय क्या है?

इस साल 2025 में मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक होगी. ये सिर्फ 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन होता है और इसे बेहद शुभ और प्रतीकात्मक माना जाता है. इस दिन कई निवेशक छोटे-बड़े निवेश करके विक्रम संवत 2082 की शुरुआत करते हैं.

कल भी रहेगा बाजार बंद

22 अक्टूबर को बलिप्रतिपदा का पर्व है, जो खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन भी शेयर बाजार में छुट्टी होगी. यानी निवेशकों को लगातार दो दिन बाजार से ब्रेक मिलेगा.

आने वाली शेयर बाजार की छुट्टियां (2025)

21 अक्टूबर – दिवाली (लक्ष्मी पूजन)

22 अक्टूबर – बलिप्रतिपदा

5 नवंबर – प्रकाश पर्व (गुरु नानक जयंती)

25 दिसंबर – क्रिसमस

शेयर बाजार के सामान्य समय क्या होते हैं?

सामान्य दिनों में बाजार का कामकाज कुछ इस तरह चलता है:

प्री-ओपन सेशन: सुबह 9:00 से 9:15 बजे तक

मेन ट्रेडिंग समय: सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक

समापन सत्र (Closing Session): दोपहर 3:40 से 4:00 बजे तक

ब्लॉक डील सेशन :

सुबह: 8:45 से 9:00 बजे तक

दोपहर: 2:05 से 2:20 बजे तक

जरूरी सलाह निवेशकों के लिए

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो छुट्टियों की जानकारी रखना जरूरी है. क्योंकि इन दिनों कोई भी ऑर्डर, ट्रेड या निवेश प्रोसेस नहीं होती. साथ ही, यह भी ध्यान रखें कि स्टॉक एक्सचेंज जरूरी होने पर समय में बदलाव कर सकते हैं.