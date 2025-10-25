कर्मचारियों की खुशियों की उड़ान! SBI की ओर से मिलेगा 200 फ्लैट्स का तोहफा निवेश किए 294 करोड़

SBI 2BHK flats: देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण रियल एस्टेट सौदे की योजना बना रहा है और इसकी तैयारी में जुट गया है. बैंक 200 रेडी-टू-मूव 2BHK फ्लैट्स मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में खरीदने की तैयारी कर रहा है और इनकी कुल कीमत करीब 294 करोड़ रुपए बताई गई है. इसमें टैक्स की राशि शामिल नहीं है.

SBI ने 7 अक्टूबर को निविदा के माध्यम से डेवलपर्स को इन फ्लैट्स के ऑफर देने के लिए बुलाया. बैंक ने जिन क्षेत्रों में घर खरीदने का इरादा जताया है, उनमें सेंट्रल सबर्ब्स (सियॉन से घाटकोपर तक), वेस्टर्न सबर्ब्स (अंधेरी से बोरिवली तक), थाणे-कल्याण बेल्ट और नवी मुंबई (खारघर से पनवेल तक) शामिल हैं.

SBI ने किन-किन शर्तो को लागू किया है?

नोटिफिकेशन के मुताबिक, हर फ्लैट का कारपेट एरिया लगभग 600 वर्ग फुट (55.74 वर्ग मीटर) होना चाहिए और इसका निर्माण पांच साल से कम समय में किया गया हो. बैंक ने बताया है कि केवल महाराष्ट्र रेरा (MahaRERA) में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स ही बोली के लिए पात्र होंगे और ब्रोकर या किसी भी इंटरमीडियरी को इसमें हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी. बोली प्रक्रिया में 60:40 के टेक्नो‑कमर्शियल स्कोरिंग सिस्टम का इस्तेमाल होगा जिसमें निर्माण की गुणवत्ता, प्रोजेक्ट का स्थान, सुविधाएं और कीमत जैसी चीजों को ध्यान में रखकर स्कोर किया जाएगा.

बैंक 400 पार्किंग की जगहें भी खरीदने की तैयारी कर रहा है

क्षेत्रवार बजट के अनुसार, SBI सेंट्रल सबर्ब्स में 84 करोड़, वेस्टर्न सबर्ब्स में 108 करोड़, थाणे-कल्याण बेल्ट में 54 करोड़ और खारघर-पनवेल में 48 करोड़ रुपए निवेश करेगा. साथ ही बैंक 400 पार्किंग स्लॉट्स (200 कारें और 200 टू-व्हीलर) भी खरीदने वाला है.