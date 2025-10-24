SBI Net Banking : एसबीआई की डिजिटल सेवाएं कल कुछ देर के लिए रहेगी बंद, जानें कौन-कौन सी सुविधाएं काम करेंगी और कौन सी नहीं!

SBI Digital Services : देश का सबसे बड़ा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), ने अपने कस्टमरों को एक बड़ी सूचना दी है. बैंक 25 अक्टूबर 2025, शनिवार को अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का रखरखाव (Maintenance) करेगा. इस दौरान कुछ ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी.

एसबीआई ने बताया है कि रखरखाव का काम आधी रात के बाद 1:10 बजे से शुरू होकर 2:10 बजे तक चलेगा. इसका मतलब है कि लगभग एक घंटे तक आप कुछ डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

SBI Net Banking Down : प्रभावित सेवाएं

बैंक ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर जानकारी शेयर की. इस दौरान निम्न सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी:

UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)

IMPS (इमीडिएट पेमेंट सर्विस)

YONO (योनो ऐप)

इंटरनेट बैंकिंग

NEFT (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर)

RTGS (रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट)

एसबीआई ने साफ कहा है कि 2:10 बजे के बाद सभी सेवाएं सामान्य रूप से चालू हो जाएंगी.

इस समय उपलब्ध सेवाएं

रखरखाव के दौरान भी कुछ सेवाएं काम करेंगी. बैंक ने सुझाव दिया है कि ग्राहक इस दौरान एटीएम और UPI Lite सेवाओं का इस्तेमाल करें. एसबीआई ने कहा- हम इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और आपके धैर्य के लिए धन्यवाद देते हैं. ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रखरखाव पहले 24 अक्टूबर को होने वाला था, लेकिन इसे एक दिन के लिए स्थगित किया गया.

UPI Lite क्या है?

एसबीआई ने कस्टमरों को UPI Lite का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. ये एक आसान और सेफ तरीका है छोटे लेन-देन के लिए.

UPI Lite को आप BHIM SBI Pay ऐप में एक्टिवेट कर सकते हैं. एक्टिवेशन का तरीका बहुत सरल है:

1. BHIM SBI Pay ऐप खोलें.

2. ऐप में UPI Lite सेक्शन पर जाएं और टैप करें.

3. ऐप में पैसे जोड़ें और एक्टिवेशन पूरा करें.

एक बार पैसे जोड़ लेने के बाद, आप UPI Lite के माध्यम से तुरंत पेमेंट कर सकते हैं.

एसबीआई की ये पहल कस्टमरों को डिजिटल बैंकिंग में सुविधा देने के लिए है. एक घंटे की असुविधा के बावजूद, एटीएम और UPI Lite सेवाओं के जरिए लेन-देन जारी रखा जा सकता है.