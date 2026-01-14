Home > व्यापार > ATM से पैसे निकालना अब पड़ेगा भारी! इस बड़े बैंक ने बढ़ाए चार्ज, ग्राहकों की जेब पर असर

ATM से पैसे निकालना अब पड़ेगा भारी! इस बड़े बैंक ने बढ़ाए चार्ज, ग्राहकों की जेब पर असर

अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कस्टमर हैं और अक्सर दूसरे बैंकों के ATM से कैश निकालते हैं तो अब आपको ज़्यादा चार्ज के लिए तैयार रहना होगा. आइए जानते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं.

By: Anshika thakur | Published: January 14, 2026 8:12:08 AM IST

ATM
ATM


SBI ATM withdrawal rules: यदी आप स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के कस्टमर हैं और अक्सर दूसरे बैंकों के ATM से कैश निकालते हैं, तो अब आपको ज़्यादा चार्ज के लिए तैयार रहना होगा. देश के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक ने नॉन-SBI ATM से पैसे निकालने की फीस बढ़ा दी है.

You Might Be Interested In

इसका सीधा असर बार-बार ATM इस्तेमाल करने वालों की जेब पर पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि इसका आपके फाइनेंस पर कितना असर पड़ेगा.

यह जानकारी SBI ने दी है

बैंक के मुताबिक ATM और ऑटोमेटेड डिपॉजिट-कम-विड्रॉल मशीनों के इस्तेमाल पर लगने वाली इंटरचेंज फीस बढ़ गई है. इसी वजह से बैंक ने इस सर्विस के लिए चार्ज बढ़ाने का फैसला किया है. इंटरचेंज फीस वह रकम होती है जो एक बैंक दूसरे बैंक को उसके ATM इस्तेमाल करने के लिए देता है.

You Might Be Interested In

सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए नए नियम

SBI ने सैलरी अकाउंट वाले कस्टमर्स के लिए कुछ बदलाव करने का फैसला किया है. पहले, सैलरी अकाउंट होल्डर्स नॉन-SBI ATM पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते थे. अब यह सुविधा बंद कर दी गई है.

नए नियमों के अनुसार सैलरी अकाउंट होल्डर्स हर महीने कुल 10 फ्री ट्रांजैक्शन कर पाएंगे  इसमें कैश निकालना और बैलेंस चेक करना दोनों शामिल हैं. इस लिमिट को पार करने के बाद हर अगले ट्रांजैक्शन पर बैंक द्वारा तय किया गया चार्ज लगेगा.

इन ग्राहकों को राहत मिली है

बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट वाले ग्राहकों को बैंक से राहत मिली है. इन ग्राहकों पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे. नए सिस्टम के तहत इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इन खाताधारकों पर कोई नया चार्ज लगाया जाएगा.

You Might Be Interested In
Tags: ATM withdrawal charges IndiaSBI ATM chargesSBI ATM withdrawal rulesSBI latest newsSBI non-SBI ATM charges
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अपने डेली रूटीन में कब और कैसे लगाएं नियासिनमाइड? भूलकर...

January 13, 2026

मानुषी छिल्लर का एथनिक अवतार, क्यों साड़ी है उनकी पहली...

January 13, 2026

डाइट में शामिल करें ये Superfoods, बीमारियों से रहेंगे दूर

January 13, 2026

Healthy Habits: स्ट्रेस फ्री रहेगा आपका दिन, रोजाना करें ये...

January 13, 2026

पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और ऑयली स्किन से परेशान हैं? जानिए किन...

January 13, 2026

हर दिन लगानी चाहिए Sunscreen? भूलकर भी न करें छोड़ने...

January 13, 2026
ATM से पैसे निकालना अब पड़ेगा भारी! इस बड़े बैंक ने बढ़ाए चार्ज, ग्राहकों की जेब पर असर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ATM से पैसे निकालना अब पड़ेगा भारी! इस बड़े बैंक ने बढ़ाए चार्ज, ग्राहकों की जेब पर असर
ATM से पैसे निकालना अब पड़ेगा भारी! इस बड़े बैंक ने बढ़ाए चार्ज, ग्राहकों की जेब पर असर
ATM से पैसे निकालना अब पड़ेगा भारी! इस बड़े बैंक ने बढ़ाए चार्ज, ग्राहकों की जेब पर असर
ATM से पैसे निकालना अब पड़ेगा भारी! इस बड़े बैंक ने बढ़ाए चार्ज, ग्राहकों की जेब पर असर