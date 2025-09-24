दिल्ली का दिल कहे जाने वाले Connaught Place में एक दुकान के लिए देना होता है इतना किराया?
दिल्ली का दिल कहे जाने वाले Connaught Place में एक दुकान के लिए देना होता है इतना किराया?

Connaught Place Rent: आज के समय में कनॉट प्लेस भारत के सबसे महंगे और उच्च मांग वाले कमर्शियल रियल एस्टेट क्षेत्रों में से एक है.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 24, 2025 6:44:33 PM IST

Connaught Place Rent

Connaught Place Rent: भारत की चहल-पहल भरी राजधानी के बीचों-बीच बसा, कनॉट प्लेस—या (CP) कहते हैं — ये कोई साधारण इलाका नहीं है. यह नई दिल्ली के शहरी परिदृश्य पर चमकता, औपनिवेशिक युग का मुकुट है. ये भव्य आकर्षण के रूप में जाना जाता है. ये खरीदारी, लजीज व्यंजनों और रोचक इतिहास से भरा एक सांस्कृतिक चक्र बन गया है. स्थानीय लोगों के अलावा बाहर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पर घूमने आते हैं.

दिन हो या रात हर समय आपको वहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी. CP की इस चकाचौंध की वजह से यहां का किराया भी काफी ज्यादा है. चलिए इस पर एक नजर डाल लेते हैं.

कनॉट प्लेस का किराया कितना है?

आज, कनॉट प्लेस में किराया 300 रुपये से 700 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह के बीच है. लेकिन आज़ादी से पहले हालात बिल्कुल अलग थे. उस समय, इनमें से ज़्यादातर संपत्तियाँ बेहद कम दरों पर किराए पर दी जाती थीं—कभी-कभी तो बस कुछ सौ रुपये प्रति माह पर.

पुरानी दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के कारण, इनमें से कई संपत्तियों के किराए में मामूली वृद्धि की अनुमति थी, जो मूल कीमत का लगभग 10 प्रतिशत ही है. इसका मतलब है कि आज भी, कुछ दुकानदार बेहद कम किराया देते हैं, जबकि संपत्ति का वास्तविक मूल्य आसमान छू रहा है.

नतीजतन, कनॉट प्लेस की कई इमारतें अभी भी निजी परिवारों के स्वामित्व में हैं, जिन्होंने उन्हें पीढ़ियों से आगे बढ़ाया है. इनका बाहरी हिस्सा भले ही ब्रिटिश लगता हो, किराया भले ही किसी पुराने ज़माने का लगता हो, लेकिन इनका आकर्षण पूरी तरह से आधुनिक है.

कनॉट प्लेस का मालिक कौन?

आज, कनॉट प्लेस भारत के सबसे महंगे और उच्च मांग वाले वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्रों में से एक है. लेकिन आधुनिक चर्चा के पीछे एक स्वामित्व की कहानी छिपी है जो इतिहास में गहराई से निहित है.

कनॉट प्लेस कई ब्लॉकों में विभाजित है, और प्रत्येक ब्लॉक के अपने मालिक हैं. हालांकि कनॉट प्लेस की ज़मीन और समग्र प्रबंधन भारत सरकार के अधीन है, लेकिन कनॉट प्लेस बनाने वाली इमारतों का स्वामित्व विभिन्न व्यक्तियों और परिवारों के पास है. अलग-अलग दुकानों और इमारतों की कहानी अलग है.

