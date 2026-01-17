Good CIBIL Score है? तो बैंक से कहिए- ब्याज घटाओ! RBI का नियम जानकर रह जाएंगे हैरान

CIBIL Score: आजकल लोन लेना आम बात हो गई है. कुछ लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, कुछ कार के लिए और कुछ अपनी पर्सनल ज़रूरतों के लिए. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उसी लोन पर कम इंटरेस्ट क्यों देते हैं, जबकि दूसरे ज़्यादा देते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण आपका CIBIL स्कोर है.

अगर आपका CIBIL स्कोर अच्छा है, खासकर 750 या उससे ज़्यादा, तो यह एक बड़ा फ़ायदा है. बहुत कम लोग जानते हैं कि RBI (रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया) ने बैंकों और NBFCs को कस्टमर की रिस्क प्रोफ़ाइल के आधार पर इंटरेस्ट रेट तय करने की आज़ादी दी है. इसका मतलब है कि अगर आप भरोसेमंद कस्टमर हैं, तो बैंक आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करेगा.

CIBIL स्कोर लोन की इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करता है

RBI के नियमों के अनुसार, बैंक रिस्क-बेस्ड प्राइसिंग मॉडल अपनाते हैं. इसका सीधा सा मतलब है कि जिन कस्टमर्स के लोन डिफॉल्ट करने की संभावना कम होती है, उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा और यह संभावना आपके CIBIL स्कोर से तय होती है. इसीलिए, अच्छे CIBIL स्कोर के साथ आप भरोसे के साथ बैंक से कह सकते हैं, “मेरा स्कोर अच्छा है, कृपया इंटरेस्ट रेट कम करें.”

एक आइडियल CIBIL स्कोर क्या होता है?

आज, ज़्यादातर बैंक और NBFCs 750+ के CIBIL स्कोर को आइडियल मानते हैं. ऐसे कस्टमर्स को न सिर्फ़ आसानी से लोन मिल जाता है, बल्कि उन्हें दूसरों के मुकाबले कम प्रोसेसिंग फीस, तेज़ी से अप्रूवल और कम इंटरेस्ट रेट का भी फायदा मिलता है. कई मामलों में ज़्यादा क्रेडिट स्कोर वाले कस्टमर्स को खास इंटरेस्ट रेट दिए जाते हैं जो रेगुलर कस्टमर्स को नहीं मिलते.

अब सवाल यह उठता है कि बैंक इंटरेस्ट रेट कैसे तय करते हैं? चाहे होम लोन हो या कार लोन, हर बैंक का बेस रेट अलग होता है, लेकिन उस रेट में जोड़ा जाने वाला मार्जिन आपके CIBIL स्कोर पर निर्भर करता है. कम स्कोर का मतलब है ज़्यादा रिस्क, जिसका मतलब है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट. इसके उलट, अच्छे स्कोर वाले लोगों को बैंक बेहतर डील देने के लिए ज़्यादा तैयार रहते हैं.

अपना CIBIL स्कोर कैसे बेहतर करें?

अगर आपका CIBIL स्कोर अच्छा नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ी समझदारी और सब्र से इसे बेहतर बनाया जा सकता है. सबसे ज़रूरी बात यह है कि समय पर पेमेंट करें, क्योंकि एक भी लेट EMI या क्रेडिट कार्ड बिल आपके CIBIL स्कोर पर बुरा असर डाल सकता है. RBI के रिकॉर्ड के अनुसार, लेट पेमेंट की जानकारी कई सालों तक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में रहती है.

अपने क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर ध्यान दें

अपने क्रेडिट कार्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी नुकसानदायक हो सकता है. अगर आपकी क्रेडिट लिमिट ₹1 लाख है और आप हर महीने ₹90,000 खर्च कर रहे हैं, तो बैंक को लगेगा कि आप फाइनेंशियल परेशानी में हैं. अपनी क्रेडिट लिमिट का सिर्फ़ एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल करना समझदारी है.

सिबिल रिपोर्ट में गलत एंट्री

कभी-कभी, सिबिल रिपोर्ट में गलतियाँ होती हैं, जैसे कि कोई लोन जो आपने कभी लिया ही नहीं या कोई पेमेंट जो समय पर किया गया था लेकिन लेट दिखा रहा है. ऐसे मामलों में, रिपोर्ट को चेक करना और गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है. एक छोटी सी गलती भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट का कारण बन सकती है.

एक और ज़रूरी बात यह है कि पुराने क्रेडिट कार्ड या लोन अकाउंट को बेवजह बंद न करें. एक लंबी और साफ़ क्रेडिट हिस्ट्री बैंकों के लिए एक अच्छा संकेत है. यह आपके सिबिल स्कोर को मज़बूत करता है और यह स्कोर आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दिलाने में मदद करता है.

आखिर में एक अच्छा सिबिल स्कोर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को मज़बूत करता है. RBI द्वारा बनाए गए नियम आपके फ़ायदे में हैं आपको बस अपने स्कोर की अहमियत समझने की ज़रूरत है. इसलिए, अगली बार जब आपको लोन की ज़रूरत हो और आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो, तो कम इंटरेस्ट रेट के लिए बैंक से बातचीत ज़रूर करें.