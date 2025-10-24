PM Kisan 21st Installment: कब आएंगे किसानों के खाते में पैसे? जानें आवेदन करने का सही तरीका

PM Kisan Samma Nidhi Yojana: भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसका लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है. इस योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की किस्त दी जाती है. ऐसे में अगर आप भी किसान हैं और इस पीएम किसान योजना के पात्र हैं, तो आवेदन करके आप सालाना 6 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं. इस बार योजना की 21वीं किस्त जारी होनी है, जो आपको मिल सकती है. माना जा रहा है कि यह नवंबर महीने में जारी हो सकती है. हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी का इंतज़ार है. तो आइए जानते हैं कि आप इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन इस तरह से करें अप्लाई

अगर आप पीएम किसान योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

यहां आपको कई विकल्प दिखाई देंगे, लेकिन आपको बस ‘नया किसान पंजीकरण’ विकल्प पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद, आपको अपनी कुछ जानकारी भरनी होगी, जिसमें आपका 10 अंकों का आधार नंबर भी शामिल है.

इसके बाद, अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें.

फिर अपना राज्य और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें.

फिर ‘Get OTP’ पर क्लिक करें और प्राप्त OTP दर्ज करें.

अब आपको ज़रूरी और प्रासंगिक दस्तावेज़, जैसे ज़मीन के कागज़ात आदि अपलोड करने होंगे.

साथ ही अपनी बैंक पासबुक आदि भी अपलोड करें.

इसके बाद, आप सबमिट पर क्लिक करें.

इसके बाद आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा और यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपका नाम लाभार्थी के रूप में योजना में जोड़ दिया जाएगा.

इसके बाद, आपको योजना के तहत वित्तीय लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

ऑफलाइन इस तरह करें आवेदन

अगर आप पीएम किसान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाना होगा. आप वहां आवेदन करके योजना में शामिल हो सकते हैं.