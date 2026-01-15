Home > व्यापार > Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के ताज़ा दाम अपडेट, आज महंगा हुआ या सस्ता?

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के ताज़ा दाम अपडेट, आज महंगा हुआ या सस्ता?

सुबह 6 बजे राष्ट्रीय तेल कंपनियां (OMC) ताजा कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें विदेशी बाजार में तेल की कीमतों और रुपये के मुकाबले डॉलर की इन दरों का फैसला रुपए की कीमत पर होता है.

By: Anshika thakur | Published: January 15, 2026 6:01:13 AM IST

Petrol Diesel Rate Today
Petrol Diesel Rate Today


Petrol Diesel Rate Today: दिन की शुरुआत धूप और पेट्रोल-डीजल की नए रेट से होती है जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है. सुबह 6 बजे राष्ट्रीय तेल कंपनियां (OMC) ताजा कीमतों की घोषणा करती हैं. ये कीमतें विदेशी बाजार में तेल की कीमतों और रुपये के मुकाबले डॉलर की इन दरों का फैसला रुपए की कीमत पर होता है. ये बदलाव हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किए जाते हैं. इसलिए कीमतों की जांच करना न सिर्फ जरूरी है बल्कि एक समझदारी भरा फैसला भी है. आइए आज 15 जनवरी 2026 के ताजा दाम देखते हैं.

You Might Be Interested In

जाने आपके शहर में पेट्रोल डीजल के ताजा रेट

दिल्ली में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.77 रुपये है.

You Might Be Interested In

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 87.67 रुपये है.

मुंबई में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 103.54 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.03 रुपये है.

कोलकाता में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 105.41 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 92.02 रुपये है.

चेन्नई में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 101.06 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 92.61 रुपये है.

अहमदाबाद में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.49 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.16 रुपये है.

बैंगलोर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 102.96 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.99 रुपये है.

हैदराबाद में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 107.50 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 95.70 रुपये है.

जयपुर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.38 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 89.90 रुपये है.

लखनऊ में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.57 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 87.67 रुपये है.

पुणे में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.19 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.71 रुपये है.

इंदौर में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 106.55 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 91.95 रुपये है.

पटना में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 105.47 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 91.71 रुपये है.

सूरत में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.32 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 90.01 रुपये है.

नासिक में

पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.66 रुपये है.

डीजल की कीमत एक लीटर के लिए आज 91.17 रुपये है.

You Might Be Interested In
Tags: Diesel Price IndiaFuel Price TodayFuel Rate Updatehome-hero-pos-4Petrol Diesel RatePetrol Price India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026

अल्टीमेट बकेट लिस्ट: 2026 में घूमने लायक 10 सपनों की...

January 14, 2026

क्या हाइड्रोजन वॉटर एक चमत्कारी ड्रिंक है? इसके हैरान करने...

January 14, 2026

क्या वाकई 30 मिनट का यह व्यायाम 1.5 घंटे की...

January 14, 2026
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के ताज़ा दाम अपडेट, आज महंगा हुआ या सस्ता?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के ताज़ा दाम अपडेट, आज महंगा हुआ या सस्ता?
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के ताज़ा दाम अपडेट, आज महंगा हुआ या सस्ता?
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के ताज़ा दाम अपडेट, आज महंगा हुआ या सस्ता?
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के ताज़ा दाम अपडेट, आज महंगा हुआ या सस्ता?