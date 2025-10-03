सावधान! नो-कॉस्ट EMI के नाम पर कैसे खाली हो रही है आपकी जेब

No-Cost EMI: त्योहारों का मौसम हो और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म पर भारी छूट व ऑफ़र्स की बाढ़ न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. मोबाइल, टीवी, फ्रिज़ या वॉशिंग मशीन खरीदने के दौरान सबसे ज़्यादा लुभाने वाला ऑफ़र होता है नो-कॉस्ट EMI. नाम सुनते ही लगता है मानो बिना ब्याज के आसान किस्तों में महंगा सामान मिल रहा है. लेकिन हकीकत इससे बिलकुल उलट है. असल में, नो-कॉस्ट EMI कोई मुफ्त सुविधा नहीं है, बल्कि एक चालाकी है, जिसमें या तो उत्पाद पर मिलने वाली छूट गायब हो जाती है, या कीमत बढ़ाकर ब्याज पहले से ही शामिल कर दिया जाता है. यानी “नो-कॉस्ट” के नाम पर ग्राहकों से छिपा हुआ ब्याज वसूला जाता है.

नो-कॉस्ट EMI कितनी फायदेमंद है?

नो-कॉस्ट EMI का मतलब है बिना ब्याज वाली EMI, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. दरअसल, नो-कॉस्ट EMI एक तरह से ग्राहकों को आकर्षित करती है. नो-कॉस्ट EMI में, ब्याज को उत्पाद की कीमत में ही जोड़ दिया जाता है. इससे ग्राहकों को यह आभास होता है कि उन्हें बिना ब्याज वाली EMI का लाभ मिल रहा है. नो-कॉस्ट EMI उत्पाद पर मिलने वाली छूट को छुपा देती है.

उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने ₹20,000 मूल्य का कोई उत्पाद नो-कॉस्ट EMI पर खरीदा है. अगर इस उत्पाद की EMI पर कीमत ₹25,000 है, तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी ₹5,000 की लागत वहन कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. यह ₹5,000 उत्पाद पर छूट होगी, जो कंपनी आपको नहीं देगी.

नो-कॉस्ट EMI कैसे ली जाती है?

मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत ₹10,000 है. EMI में ब्याज भी जोड़ा जाता है. उदाहरण के लिए, अगर 12 महीनों का ब्याज ₹2,000 (20%) है, तो यह राशि उत्पाद की कीमत में जोड़ दी जाएगी. इस स्थिति में, कुल भुगतान ₹12,000 होगा.

Gold mine in Jabalpur: मिली सोने की छुपी खदान! जबलपुर सिहोरा में सोना, जाने सर्वे का बढ़ा खुलासा

प्रसंस्करण शुल्क द्वारा कवर किया गया ब्याज

कभी-कभी, प्रसंस्करण शुल्क ब्याज को कवर कर लेता है। कभी-कभी, ऋणदाता ईएमआई पर शून्य ब्याज का दावा करता है, लेकिन वास्तविक ब्याज पहले ही प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में वसूल लिया जाता है। कुल मिलाकर, नो-कॉस्ट ईएमआई के नाम पर, कंपनियां अक्सर उत्पादों पर कैशबैक, कूपन और अन्य ऑफ़र छिपाती हैं। इसके अलावा, वे अक्सर उत्पाद की कीमत बढ़ा देती हैं।

नो-कॉस्ट EMI कब चुनें?

अगर आप कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं और पूरी राशि एकमुश्त नहीं देना चाहते, तो यह ऑफर आपके काम आ सकता है. खासकर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर, व्यापारी अक्सर क्रेडिट कार्ड से नो-कॉस्ट EMI खरीदने पर कैशबैक या विशेष छूट देते हैं. इससे आप आसानी से महंगे उत्पाद खरीद सकते हैं.

नो-कॉस्ट EMI का इस्तेमाल करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें

अगर आप नो-कॉस्ट ईएमआई पर कोई उत्पाद खरीद रहे हैं, तो पहले उत्पाद का एमआरपी और बिक्री मूल्य जांच लें। इसका मतलब है कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको ज़्यादा कीमत न दी जा रही हो। इसके अलावा, विभिन्न कंपनियों के ऑफ़र की तुलना करें और देखें कि क्या सीधी छूट या नो-कॉस्ट ईएमआई ज़्यादा किफ़ायती है।

नो-कॉस्ट EMI बनाम नियमित EMI

नो-कॉस्ट ईएमआई

ब्याज तीन तरीकों से समायोजित किया जाता है: इसे वस्तु की कीमत में जोड़कर, प्रोसेसिंग शुल्क लगाकर, या नकद/छूट हटाकर.

नियमित ईएमआई

प्रत्येक EMI किस्त में ब्याज राशि अलग से दिखाई जाती है.

क्या भारत के पास पाकिस्तान से भी ज्यादा है सोना ?