किस रेलवे स्टेशन का राजस्व है सबसे अधिक ? जानकर चौंक जाएंगे आप

New Delhi Railway Station: आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ज्यादा राजस्व अर्जित करने वाला रेलवे स्टेशन में से एक है. यह स्टेशन ने सिर्फ राजस्व के मामले में आगे है, साथ ही यात्रियों की संख्या के आधार पर देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है. तो आइए जानते हैं इस स्टेशन से जुड़े कुछ बेहद की खास बातों के बारे में.

अधिक राजस्व कमाने वाला बना स्टेशन

वित्तीय वर्ष साल 2023-24 के अनुसार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ज्यादा राजस्व कमाने वाला स्टेशन बन गया. जिसने 3,337 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर बाकी सभी स्टेशनों को पीछे छोड़ दिया. यह रेलवे स्टेशन अपनी रणनीतिक स्थिति, बड़ी संख्या में यात्रियों और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के कारण प्रभावशाली आय अर्जित करता है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की आय के कई प्रमुख स्रोत हैं, जो इसे देश का सबसे धनी रेलवे स्टेशन बनाते हैं

टिकटों की भारी बिक्री:

यह स्टेशन दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से आने-जाने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार की तरह काम करता है. यहां रोजाना सैंकड़ों की संख्या में यात्री यात्रा करते हैं. टिकटों की भारी बिक्री की वजह से इस स्टेशन का सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है.

व्यावसायिक गतिविधियां:

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर कई तरह की व्यावसायिक सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे दुकानें, फूड कोर्ट और विज्ञापन के लिए बड़े-बड़े डिस्प्ले बोर्ड. इन सुविधाओं से रेलवे को अच्छी-खासी प्रतिदिन आय हो जाती है.

प्रीमियम ट्रेनें: नई दिल्ली स्टेशन से कई प्रीमियम ट्रेनें भी चलाई जाती है. जिनमें राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं. इन ट्रेनों का किराया सामान्य ट्रेनों से ज्यादा होता है, जिससे राजस्व में बड़ा योगदान आता है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्यों है खास ?

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का सबसे ज्यादा राजस्व कमाने का मुख्य कारण सिर्फ देश के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक माना जाता है. यह लाखों लोगों की आवाजाही का केंद्र है और यहां की व्यावसायिक गतिविधियां भी इसे आर्थिक रूप से खास मजबूत बनाती है.