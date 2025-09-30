महंगी प्रॉपर्टी के मामले में मुंबई और दिल्ली से आगे निकला कौन सा शहर? चौंका देगी ये रिपोर्ट
महंगी प्रॉपर्टी के मामले में मुंबई और दिल्ली से आगे निकला कौन सा शहर? चौंका देगी ये रिपोर्ट

Propery price hike bangalore city: महंगी प्रॉपर्टी के मामले में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु ने मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों को भी मात दे दी है. इस स्टोरी में जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है.

By: Anshika thakur | Published: September 30, 2025 5:28:43 PM IST

Real Estate
Real Estate

Propery price hike: मिडिल क्लास की सबसे बड़ी और मूलभूत जरूरत होती है-घर. होम लोन की सुविधा की चलते पिछले 2 दशक के दौरान दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में प्रॉपर्टी की मांग और दाम दोनों में इजाफा हुआ है. मांग के चलते शहरों में फ्लैट्स की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं. यही वजह है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई समेत देश के मेट्रो शहरों में फ्लैट्स की मांग तेजी बढ़ रही है. यही वजह है कि इन शहरों में प्रॉपर्टी की डिमांड भी ज्यादा है. वहीं, देश में एक शहर ऐसा भी है जहां प्रॉपर्टी की मांग सबसे ज़्यादा है. अगर आप सोच रहे हैं कि देश का यह शहर मुंबई या दिल्ली है तो आप गलत है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  देश की कुल प्रॉपर्टी डिमांड (16 %) सिर्फ एक शहर से हो रही है. इसी वजह से इस शहर में जमीन की कीमतें औसतन 8,000 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट से भी अधिक हैं. यहां बात हो रही रही हैं आईटी सिटी बेंगलुरु की. यहां 2025 के दूसरे क्वार्टर में 15,100 प्रॉपर्टी बेची गईं. यह देशभर के टॉप 7 शहरों में हुई कुल बिक्री का लगभग 16% हिस्सा है. लंबे समय से धीमा चल रहा बेंगलुरु का रियल एस्टेट मार्केट अब वापस ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है. पिछले साल की तुलना में रियल एस्टेट मार्केट 1% ज्यादा बढ़ा है.

नई लॉन्चिंग के मामले में गिरावट

भले ही बैंगलुरु रियल एस्‍टेट मार्केट में डिमांड बढ़ रही है मगर ई लॉन्चिंग में गिरावट देखी जा सकती है सिर्फ 15,350 यूनिट यहां साल 2025 में लॉन्‍च हुई है जो तीन महीने की तुलना में 26 % कम हुआ है. पिछले तीन महीनों में यहाँ 15,100 यूनिट बिके थे. 58,900 यूनिट अब भी शहर में खाली पड़ी हैं जो, मार्केट की मजबूती को दर्शाती हैं. बैंगलुरु का रियल एस्‍टेट मार्केट हर साल तेजी से बढ़ रहा है.

कितनी है किराया

प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने से बेंगलुरु में अब कीमतों में भी बड़ोतरी दिख रही है. यहां की वर्गफुट की कीमत लगभग 8,720 रुपये पहुंच चुकी है.  इसके अलावा किराये के रेट भी बढ़ रहे है. इलेक्‍ट्रॉनिक सिटी ऐरिया में 2BHK मकान का किराया 20 – 30 हजार रुपये तक हो चुका है. यहाँ प्रॉपर्टी की औसत रेट 6,850 रुपये प्रति वर्गफुट तक हो चुका है. व्‍हाइटफील्‍ड ऐरिया में 2BHK का किराया 29,500 रुपये – 43,000 रुपये प्रति वर्गफुट तक हो चुका है. इसी वजह से यहां प्रॉपर्टी के रेट एक ही तिमाही में 3 फीसदी बढ़कर 9,950 रुपये प्रति वर्गफुट पहुंच गया है.

सबसे ज्‍यादा प्रोजेक्‍ट 

अक्षय नगर में 2,130 प्रॉपर्टी यूनिट शुरू हुई हैं और जहाँ प्रॉपर्टी की कीमत 11,500 रुपये प्रति वर्गफुट हो गई है.

शेट्टीगिरी में गोदरेज एमएसआर सिटी में 1,961 यूनिट शुरू हुई हैं और जहाँ प्रॉपर्टी की कीमत 10,999 रुपये प्रति वर्गफुट हो गई है.

देवनहल्‍ली इलाके में सत्‍वा वसंता स्‍काई ने 1,077 यूनिटी की है शुरू और जहाँ प्रॉपर्टी की कीमत 11,000 रुपये प्रति वर्गफुट हो गई है. 


