Home > व्यापार > LPG Price Cut: 1 दिसंबर से सस्ता हुआ LPG, आम घरों को मिली थोड़ी उम्मीद

LPG Price Cut: 1 दिसंबर से सस्ता हुआ LPG, आम घरों को मिली थोड़ी उम्मीद

LPG सिलेंडर पर लागू होगी जबकि घरेलू LPG की कीमतें वैसी ही रहेंगी. पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी ₹5 की कमी की गई थी.

By: Anshika thakur | Last Updated: December 1, 2025 10:53:35 AM IST

LPG price cut
LPG price cut


LPG price cut: मंथली रेगुलेटेड प्राइस रिवीजन के तहत LPG कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹10 कम कर दी गई है जो 1 दिसंबर से लागू होगी. यह कमी सिर्फ़ कमर्शियल LPG सिलेंडर पर लागू होगी जबकि घरेलू LPG की कीमतें वैसी ही रहेंगी. पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी ₹5 की कमी की गई थी.

बड़े शहरों में बदली हुई कीमतें

इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 19 kg वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1 दिसंबर से दिल्ली में 1,590.50 रुपये से घटकर 1,580.50 रुपये हो जाएगी. कोलकाता में कीमत घटकर 1,684.00 रुपये हो गई है. मुंबई में नई कीमत 1,531.50 रुपये हो गई है. चेन्नई में 19 kg वाला सिलेंडर अब 1,739.50 रुपये में मिलेगा. दिल्ली में 14.2 kg वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 853 रुपये पर बनी हुई है.

व्यापार करने वालों पर असर

नए बदलाव के साथ होटल और रेस्टोरेंट जैसी कमर्शियल जगहों पर इनपुट कॉस्ट में थोड़ी कमी आएगी. यह कमी पिछले महीने लागू की गई Rs 5 की कटौती के बाद हुई है.

पिछले महीने के बदलाव

पिछले महीने, कमर्शियल LPG के रेट में ₹5 प्रति सिलेंडर की मामूली कमी की गई जबकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में लगभग 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई. सरकारी फ्यूल रिटेलर्स के अनुसार, दिल्ली में जेट फ्यूल ₹777 प्रति किलोलीटर बढ़कर ₹94,543.02 प्रति किलोलीटर हो गया.

LPG की मासिक कीमतें OMCs कैसे तय करती हैं

भारत में LPG की कीमतें “इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस” (IPP) फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करके तय की जाती हैं, जिसमें कई बातों का ध्यान रखा जाता है. इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतें एक अहम भूमिका निभाती हैं क्योंकि भारत अपनी LPG का एक बड़ा हिस्सा इम्पोर्ट करता है. विदेशी एक्सचेंज रेट भी फ़ाइनल कीमत पर असर डालते हैं क्योंकि IPP की गिनती US डॉलर में की जाती है और उसे रुपये में बदला जाता है. लोकल खर्च जैसे इनलैंड फ्रेट, बॉटलिंग चार्ज, मार्केटिंग खर्च, डीलर कमीशन, और गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) IPP में जोड़े जाते हैं. सरकारी पॉलिसी और सब्सिडी कीमतों पर और असर डालती हैं खासकर घरेलू सिलेंडर के लिए जहां सब्सिडी में बदलाव का सीधा असर कंज्यूमर द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत पर पड़ता है.

Tags: Commercial LPG ratesDecember LPG price revisionLPG cylinder new pricesLPG price cutLPG price update India
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
LPG Price Cut: 1 दिसंबर से सस्ता हुआ LPG, आम घरों को मिली थोड़ी उम्मीद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

LPG Price Cut: 1 दिसंबर से सस्ता हुआ LPG, आम घरों को मिली थोड़ी उम्मीद
LPG Price Cut: 1 दिसंबर से सस्ता हुआ LPG, आम घरों को मिली थोड़ी उम्मीद
LPG Price Cut: 1 दिसंबर से सस्ता हुआ LPG, आम घरों को मिली थोड़ी उम्मीद
LPG Price Cut: 1 दिसंबर से सस्ता हुआ LPG, आम घरों को मिली थोड़ी उम्मीद