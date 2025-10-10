LG Electronics IPO: आज होगा शेयर अलॉटमेंट! जाने कैसे देखें अपना स्टेटस

LG Electronics India: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड का IPO कल गुरुवार को बंद हो चुका है. इस IPO को निवेशकों से खूब रिस्पॉन्स मिला. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के की सार्वजनिक पेशकश पर 54 गुना ज्यादा मांग रही. अब सभी निवेशकों की उम्मीदें शेयर के आवंटन केंद्रित हैं. उम्मीद है कि आज शेयर अलॉटमेंट हो जाएंगे. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ 7 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन शुरू हुआ और 9 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन बंद हो गया.

BSE की वेबसाइट पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसे देखें

1. सबसे पहले BSE की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें

2. अब Issue Type में जाकर Equity ऑप्शन पर क्लिक करें

3. Issue Name में LG Electronics India Limited चुनें

4. अपना एप्लिकेशन नंबर या PAN नंबर डालें

5. फिर Search बटन पर क्लिक करें

6. अब आपकी स्क्रीन पर अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा

NSE की वेबसाइट पर अलॉटमेंट स्टेटस कैसे देखें

1. सबसे पहले NSE की साइट को ओपन करें

2. Equity और SME IPO Bids को क्लिक करके सेलेक्ट करें

3. Issue Name में जाकर LG Electronics Limited चुनें

4. अपना एप्लिकेशन नंबर या PAN नंबर डालें

5. सबमिट को चुनें

6. अब आपकी स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा

रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर स्टेटस कैसे देखें

1. सबसे पहले Kfin Technologies की वेबसाइट खोलें

2. ‘Select IPO’ में ‘LG Electronics Limited’ को क्लिक करें

3. एप्लिकेशन नंबर, डीमैट अकाउंट या PAN में से एक विकल्प चुनें

4. चुने गए ऑप्शन के मुताबिक जानकारी भरें

5. कैप्चा भरें और सबमिट पर क्लिक करें

6. अब आपका स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा

आज LG IPO GMP

शुक्रवार को LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का GMP खूब चलन में है. इसके शेयर आज ग्रे मार्केट में रुपये में ट्रेड किए जा रहे थे. इसका मतलब है कि अनलिस्टेड मार्केट में शेयर इश्यू प्राइस से 365 रुपये ज्यादा कीमत पर ट्रेड कर रहे हैं. इस डेटा के मुताबिक आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस 1,505 रुपये प्रति शेयर हो सकता है, जो इश्यू प्राइस से 32% ज्यादा बढ़त दिखाता है.