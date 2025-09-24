Kerala Lottery Result: कौन बनेगा करोड़पति? किसको-किसको मिलेंगे लाखों रुपये; पूरा परिणाम देखने के लिए क्लिक करें यहां
Kerala State Lottery Result Today: बुधवार (24 सितंबर, 2025) को दोपहर करीब 2:55 बजे के बाद केरल लॉटरी में धनलक्ष्मी DL-19 का ड्रॉ निकाला जाएगा. यहां पूरी जानकारी देख सकते हैं.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 24, 2025 12:07:07 PM IST

Kerala State Lottery DL-19 Draw Today: केरल लॉटरी रिजल्ट (Kerala Lottery result today) में आज धनलक्ष्मी DL-19 का ड्रा होने वाला है. लोग दोपहर 2.55 बजे के बाद केरल लॉटरी लाइव (kerala lottery live) शुरू होने पर विनिंग नंबर देख सकते हैं. बुधवार (24 सितंबर, 2025) को केरल लॉटरी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. आज यानी बुधवार (24 सितंबर, 2025) को केरल लॉटरी रिजल्ट धनलक्ष्मी लॉटरी टिकट का ड्रा त्रिवेंद्रम के गोर्की भवन बेकरी जंक्शन के पास पल्याम में होगा. जिन लोगों को आज के ड्रा का इंतजार कर रहे हैं, वे आज इसका रिजल्ट देख सकते हैं.

आज के लिए इनाम इस प्रकार हैं :- (The prizes for today are as follows)

  • पहला इनाम: ₹1,00,00,000/
  • दूसरा इनाम: ₹30,00,000/
  • तीसरा इनाम: ₹5,00,000/
  • चौथा इनाम: ₹5,000/
  • पांचवां इनाम: ₹2,000/
  • छठा इनाम: ₹1,000/
  • सातवां इनाम: ₹500/
  • आठवां इनाम: ₹200/
  • नौवां इनाम: ₹100/

कैसे प्राप्त करें ईनाम? (How can I get the reward?)

अगर इनाम 5000 रुपये से कम है तो केरल लॉटरी के विजेता (kerala lottery winners) केरल में किसी भी लॉटरी दुकान से अपना इनाम ले सकते हैं. अगर राशि ₹5000 से अधिक है, तो उन्हें दावा करने के लिए आईडी प्रूफ के साथ टिकट बैंक या सरकारी लॉटरी ऑफिस में जमा करना होगा. केरल लॉटरी में कुल राशि का 30% टैक्स और 10% एजेंट कमीशन कटता है. केरल लॉटरी इनाम और केरल लॉटरी इनाम स्ट्रक्चर के बारे में अधिक जानकारी के लिए पेज देखें. आप केरल लॉटरी बारकोड स्कैनर का उपयोग करके अपने लॉटरी टिकट की असली-नकली जांच सकते हैं, यह केरल लॉटरी विभाग का एक नया फीचर है.

केरल में कौन-कौन सी लॉटरी चलती है? (Which lotteries are currently running in Kerala?)

केरल में लॉटरी के बारे में खबरें अक्सर आती रहती हैं. इन लॉटरी में बड़े इनाम मिलते हैं. केरल की कुछ मुख्य लॉटरी हैं – स्त्री शक्ति, करुणा, निर्मल, अक्षय, पूर्णिमा और विन विन. इनमें 60 से 70 लाख रुपये तक के इनाम मिलते हैं. लेकिन भारत के कई राज्यों में लॉटरी खेलना गैरकानूनी है. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर लॉटरी पर पाबंदी है तो फिर केरल में कैसे लॉटरी का संचालन हो रहा है. दरअसल, अगर कोई राज्य सरकार लॉटरी का संचालन करता है तो उसे छूट दी गई है. 

भारत में लॉटरी को लेकर क्या है कानून? (What are the laws regarding lotteries in India?)

भारत सरकार के लॉटरी (नियमन) अधिनियम 1998 के अनुसार लॉटरी एक ऐसी योजना है जिसमें लोग इनाम जीतने के लिए टिकट खरीदते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो किसी चीज को लॉटरी माना जाएगा, अगर उसमें बहुत सारे लोग शामिल हों. उसमें टिकट खरीदना ज़रूरी हो. लॉटरी (नियमन) अधिनियम, 1998 भारत में लागू है. यह अधिनियम लॉटरी खेलने पर पूरी तरह से रोक लगाता है. हालांकि एक अपवाद है. राज्य सरकारें अपनी आधिकारिक लॉटरी चला सकती हैं, बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करें.

