Kerela Lottery Result Today: एक फैसले ने बदली किस्मत! रातों-रात करोड़पति बने लोग

Kerela Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग शुक्रवार, 16 जनवरी, 2026 को सुवर्ण केरलम SK-36 लॉटरी के नतीजे घोषित करने वाला है. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास स्थित गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे होगा. टिकट धारकों के पास आकर्षक नकद इनाम जीतने का मौका है, जिसमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपये, दूसरा इनाम 30 लाख रुपये और तीसरा इनाम 5 लाख रुपये है, जिसे एक से ज़्यादा विजेताओं के बीच बांटा जा सकता है.

पूरी प्रक्रिया में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लॉटरी ड्रॉ अधिकारियों के एक इंडिपेंडेंट पैनल की कड़ी निगरानी में किया जाएगा.

सुवर्ण केरलम SK-36 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.