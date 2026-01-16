Home > व्यापार > Kerela Lottery Result Today: एक फैसले ने बदली किस्मत! रातों-रात करोड़पति बने लोग

ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास स्थित गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे होगा. पूरी प्रक्रिया में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लॉटरी ड्रॉ अधिकारियों के एक इंडिपेंडेंट पैनल की कड़ी निगरानी में किया जाएगा.

By: Anshika thakur | Published: January 16, 2026 12:46:12 PM IST

Kerala Lottery
Kerala Lottery


Kerela Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग शुक्रवार, 16 जनवरी, 2026 को सुवर्ण केरलम SK-36 लॉटरी के नतीजे घोषित करने वाला है. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास स्थित गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे होगा. टिकट धारकों के पास आकर्षक नकद इनाम जीतने का मौका है, जिसमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपये, दूसरा इनाम 30 लाख रुपये और तीसरा इनाम 5 लाख रुपये है, जिसे एक से ज़्यादा विजेताओं के बीच बांटा जा सकता है.
पूरी प्रक्रिया में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लॉटरी ड्रॉ अधिकारियों के एक इंडिपेंडेंट पैनल की कड़ी निगरानी में किया जाएगा.

सुवर्ण केरलम SK-36 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

