Kerela Lottery Result Today: आज आम, कल करोड़पति? लॉटरी के ये फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी

ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3:00 बजे होगा. पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ कड़ी निगरानी में किया जाएगा.

January 13, 2026

Kerela Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग मंगलवार 13 जनवरी 2026 को स्त्री शक्ति SS-502 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3:00 बजे होगा. पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ कड़ी निगरानी में किया जाएगा.

भाग लेने वालों के पास आकर्षक नकद पुरस्कार जीतने का मौका है जिसमें पहला पुरस्कार ₹1 करोड़ दूसरा पुरस्कार ₹30 लाख और तीसरा पुरस्कार ₹5 लाख शामिल है. ड्रॉ के बाद जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट उपलब्ध होगी.

स्त्री शक्ति SS-502 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

