Kerala Lottery Today: करोड़ों की खुशी कर रही है आपका इंतजार! 1 करोड़ जीतने का मौका हाथ से न जाने दें

पार्टिसिपेंट्स के पास रोमांचक प्राइज जीतने का मौका होगा, जिसमें ₹1 करोड़ का टॉप प्राइज, ₹30 लाख का दूसरा प्राइज और ₹5 लाख का तीसरा प्राइज शामिल है.

By: Anshika thakur | Published: December 2, 2025 10:47:43 AM IST

Kerala Lottery Today: केरल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट मंगलवार 2 दिसंबर को स्त्री शक्ति SS-496 लॉटरी के रिज़ल्ट अनाउंस करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 PM बजे होगा. पार्टिसिपेंट्स के पास रोमांचक प्राइज जीतने का मौका होगा, जिसमें ₹1 करोड़ का टॉप प्राइज, ₹30 लाख का दूसरा प्राइज और ₹5 लाख का तीसरा प्राइज शामिल है. लॉटरी ड्रॉ एक ऑफिशियल पैनल की मौजूदगी में किया जाएगा ताकि पूरी प्रोसेस में पूरी ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी बनी रहे.

केरल स्टेट लॉटरी स्त्री शक्ति SS-496 के नंबर का अंदाज़ा नतीजे: 

4573 4537 4753 4735

4357 4375 5473 5437

5743 5734 5347 5374

7453 7435 7543 7534

7345 7354 3457 3475

3547 3574 3745 3754

स्त्री शक्ति SS-496 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000  रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी  से पहले जरूर जानें ये अहम बातें 

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

