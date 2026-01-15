Home > व्यापार > Kerela Lottery Result Today: रातों-रात बने करोड़पति! एक फैसला बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी

Kerela Lottery Result Today: रातों-रात बने करोड़पति! एक फैसला बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी

ड्रॉ दोपहर 3:00 बजे गोर्की भवन, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम में आधिकारिक देखरेख में शुरू होगा ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके.

By: Anshika thakur | Published: January 15, 2026 12:02:52 PM IST

Kerala Lottery
Kerala Lottery


Kerela Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग आज 15 जनवरी 2026 को करुण्य प्लस KN-606 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ दोपहर 3:00 बजे गोर्की भवन, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम में आधिकारिक देखरेख में शुरू होगा ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके.

इसमें जीतने पर मोटी नकद राशि मिलती है जिसमें पहला पुरस्कार ₹1 करोड़, दूसरा पुरस्कार ₹30 लाख और तीसरा पुरस्कार ₹5 लाख है.

करुण्य प्लस KN-606 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

Kerela Lottery Result Today: रातों-रात बने करोड़पति! एक फैसला बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी

