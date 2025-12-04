Kerala Lottery Today: करोड़पति बनने का सपना अब हो सकता है सच, 1 करोड़ जीतने का सुनहरा अवसर!

Kerala Lottery Today: केरल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 को करुणा प्लस KN-600 लॉटरी के रिज़ल्ट जारी करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में शुरू होगा और पूरी तरह से फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए एक ऑफिशियल पैनल इसकी देखरेख करेगा.

लॉटरी में शानदार कैश प्राइज़ हैं, जिसमें पहला प्राइज़ ₹1 करोड़, दूसरा प्राइज़ ₹30 लाख और तीसरा प्राइज़ ₹5 लाख शामिल हैं. ड्रॉ सरकारी अधिकारियों की देखरेख में लाइव किया जाएगा ताकि निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे.

केरल स्टेट लॉटरी करुणा प्लस KN-600 के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

8467 8476 8647 8674

8746 8764 4867 4876

4687 4678 4786 4768

6847 6874 6487 6478

6784 6748 7846 7864

7486 7468 7684 7648

करुणा प्लस KN-600 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.