Kerala Lottery Today: करोड़पति बनने का सपना अब हो सकता है सच, 1 करोड़ जीतने का सुनहरा अवसर!

Kerala Lottery Today: केरल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 को करुणा प्लस KN-600 लॉटरी के रिज़ल्ट जारी करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में शुरू होगा और पूरी तरह से फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए एक ऑफिशियल पैनल इसकी देखरेख करेगा.
लॉटरी में शानदार कैश प्राइज़ हैं, जिसमें पहला प्राइज़ ₹1 करोड़, दूसरा प्राइज़ ₹30 लाख और तीसरा प्राइज़ ₹5 लाख शामिल हैं. ड्रॉ सरकारी अधिकारियों की देखरेख में लाइव किया जाएगा ताकि निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे.
केरल स्टेट लॉटरी करुणा प्लस KN-600 के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:
8467 8476 8647 8674
8746 8764 4867 4876
4687 4678 4786 4768
6847 6874 6487 6478
6784 6748 7846 7864
7486 7468 7684 7648
करुणा प्लस KN-600 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज
पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये
दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये
तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये
चौथा Prize – 5,000 रुपये
पांचवां Prize – 2,000 रुपये
छठा Prize – 1,000 रुपये
सातवां Prize – 500 रुपये
आठवां Prize – 200 रुपये
नौवां Prize – 100 रुपये
सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें
जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.