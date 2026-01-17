Kerela Lottery Result Today: किस्मत या समझदारी? एक फैसले ने बना दिया रातों-रात करोड़पति

Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग शनिवार 17 जनवरी, 2026 को करुण्य लॉटरी KR-739 के नतीजे घोषित करेगा. लाइव ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे शुरू होगा.

टिकट धारकों के पास पहला इनाम ₹1 करोड़, और दूसरा और तीसरा इनाम क्रमशः ₹25 लाख और ₹10 लाख जीतने का मौका है. पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ स्वतंत्र अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाएगा.

करुण्य लॉटरी KR-739, लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 25,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 10,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.