Kerala Lottery Result Today: किस्मत का खेल, आज खुल सकता है करोड़ों का ताला

Kerela Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग बुधवार, 14 जनवरी, 2026 को धनलक्ष्मी DL 35 लॉटरी ड्रॉ के नतीजे घोषित करने वाला है. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा. दोपहर 3 बजे से लाइव अपडेट और जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट यहां देखें.

लॉटरी में आकर्षक कैश प्राइज़ दिए जा रहे हैं, जिसमें पहला प्राइज़ 1 करोड़ रुपये, दूसरा प्राइज़ 30 लाख रुपये और तीसरा प्राइज़ 5 लाख रुपये है. लाइव ड्रॉ की देखरेख सरकारी अधिकारी करेंगे ताकि निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे.

धनलक्ष्मी DL 35 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.