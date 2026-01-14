Home > व्यापार > Kerala Lottery Result Today: किस्मत का खेल, आज खुल सकता है करोड़ों का ताला

ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा. दोपहर 3 बजे से लाइव अपडेट और जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट यहां देखें.

By: Anshika thakur | Published: January 14, 2026 10:47:39 AM IST

Kerala Lottery
Kerala Lottery


Kerela Lottery Result Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग बुधवार, 14 जनवरी, 2026 को धनलक्ष्मी DL 35 लॉटरी ड्रॉ के नतीजे घोषित करने वाला है. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा. दोपहर 3 बजे से लाइव अपडेट और जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट यहां देखें.
लॉटरी में आकर्षक कैश प्राइज़ दिए जा रहे हैं, जिसमें पहला प्राइज़ 1 करोड़ रुपये, दूसरा प्राइज़ 30 लाख रुपये और तीसरा प्राइज़ 5 लाख रुपये है. लाइव ड्रॉ की देखरेख सरकारी अधिकारी करेंगे ताकि निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे.

धनलक्ष्मी DL 35 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

