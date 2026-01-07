Kerela Lottery Result Today: एक टिकट, एक किस्मत! पल भर में करोड़पति बनने का मौका

Kerela Lottery Today: केरल लॉटरी रिजल्ट आज लाइव, 07-01-2026: केरल राज्य लॉटरी विभाग बुधवार, 7 जनवरी, 2026 को दोपहर 3 बजे गोर्की भवन, बेकरी जंक्शन के पास, तिरुवनंतपुरम में धनलक्ष्मी DL-34 लॉटरी का ड्रॉ निकालेगा. दोपहर 3 बजे से लाइव अपडेट और जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट यहां देखें.

धनलक्ष्मी DL-34 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

धनलक्ष्मी DL-34 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये चौथा Prize – 5,000 रुपये पांचवां Prize – 2,000 रुपये छठा Prize – 1,000 रुपये सातवां Prize – 500 रुपये आठवां Prize – 200 रुपये नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.