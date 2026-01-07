Home > व्यापार > Kerela Lottery Result Today: एक टिकट, एक किस्मत! पल भर में करोड़पति बनने का मौका

दोपहर 3 बजे गोर्की भवन, बेकरी जंक्शन के पास, तिरुवनंतपुरम में धनलक्ष्मी DL-34 लॉटरी का ड्रॉ निकालेगा.

By: Anshika thakur | Published: January 7, 2026 10:24:03 AM IST

Kerela Lottery
Kerela Lottery


Kerela Lottery Today: केरल लॉटरी रिजल्ट आज लाइव, 07-01-2026: केरल राज्य लॉटरी विभाग बुधवार, 7 जनवरी, 2026 को दोपहर 3 बजे गोर्की भवन, बेकरी जंक्शन के पास, तिरुवनंतपुरम में धनलक्ष्मी DL-34 लॉटरी का ड्रॉ निकालेगा. दोपहर 3 बजे से लाइव अपडेट और जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट यहां देखें.

धनलक्ष्मी DL-34 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

3906 3960 3096 3069

3690 3609 9306 9360

9036 9063 9630 9603

0396 0369 0936 0963

0639 0693 6390 6309

6930 6903 6039 6093

धनलक्ष्मी DL-34 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

