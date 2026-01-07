Kerela Lottery Result Today: एक टिकट, एक किस्मत! पल भर में करोड़पति बनने का मौका

2
Kerela Lottery Today: केरल लॉटरी रिजल्ट आज लाइव, 07-01-2026: केरल राज्य लॉटरी विभाग बुधवार, 7 जनवरी, 2026 को दोपहर 3 बजे गोर्की भवन, बेकरी जंक्शन के पास, तिरुवनंतपुरम में धनलक्ष्मी DL-34 लॉटरी का ड्रॉ निकालेगा. दोपहर 3 बजे से लाइव अपडेट और जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट यहां देखें.
धनलक्ष्मी DL-34 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:
3906 3960 3096 3069
3690 3609 9306 9360
9036 9063 9630 9603
0396 0369 0936 0963
0639 0693 6390 6309
6930 6903 6039 6093
धनलक्ष्मी DL-34 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज
पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये
दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये
तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये
चौथा Prize – 5,000 रुपये
पांचवां Prize – 2,000 रुपये
छठा Prize – 1,000 रुपये
सातवां Prize – 500 रुपये
आठवां Prize – 200 रुपये
नौवां Prize – 100 रुपये
सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें
जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.