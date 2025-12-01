Home > व्यापार > Kerala Lottery Today: करोड़ों की खुशखबरी! 1 करोड़ की लॉटरी का धमाका, क्या आप हो सकते हैं अगले करोड़पति

Kerala Lottery Today: करोड़ों की खुशखबरी! 1 करोड़ की लॉटरी का धमाका, क्या आप हो सकते हैं अगले करोड़पति

लॉटरी में आकर्षक इनाम हैं जिसमें 1 करोड़ रुपये का पहला इनाम, 30 लाख रुपये का दूसरा इनाम और 5 लाख रुपये का तीसरा इनाम शामिल है.

By: Anshika thakur | Last Updated: December 1, 2025 12:38:11 PM IST

Kerala Lottery
Kerala Lottery


Kerala Lottery Today: केरल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट सोमवार 1 दिसंबर को भाग्यथारा BT-31 लॉटरी के रिजल्ट घोषित करने वाला है. ड्रॉ दोपहर 3 बजे तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा. पूरी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनाए रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट कमिटी इसकी देखरेख करती है. लॉटरी में आकर्षक इनाम हैं जिसमें 1 करोड़ रुपये का पहला इनाम, 30 लाख रुपये का दूसरा इनाम और 5 लाख रुपये का तीसरा इनाम शामिल है.

केरल स्टेट लॉटरी भाग्यथारा BT-31 के नंबर का अंदाज़ा नतीजे: 

  • 8390 8309 8930 8903
  • 8039 8093 3890 3809
  • 3980 3908 3089 3098
  • 9830 9803 9380 9308
  • 9083 9038 0839 0893
  • 0389 0398 0983 0938

भाग्यथारा BT-31लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000  रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी  से पहले जरूर जानें ये अहम बातें 

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

Tags: Bhagyathara BT-31 resultsKerala Lottery BT-31Kerala lottery result December 1kerala state lotteryLottery prize details
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना खजूर खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे, दिल के...

December 2, 2025

पफर जैकेट को करना चाहते हैं साफ, तो इन आसान...

December 2, 2025

इस रेसिपी से 10 मिनट में बनाएं विंटर स्पेशल ग्रीन...

December 2, 2025

सर्दियों में बाजरे की रोटी खाने से ठीक होती हैं...

December 2, 2025

स्नैक्स में खाना चाहते हैं कुछ चटपटा, तो इस रेसिपी...

December 2, 2025

रोजाना एक अनार खाने से मिलेंगे कई फायदे, हीमोग्लोबिन बढ़ाने...

December 2, 2025
Kerala Lottery Today: करोड़ों की खुशखबरी! 1 करोड़ की लॉटरी का धमाका, क्या आप हो सकते हैं अगले करोड़पति

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kerala Lottery Today: करोड़ों की खुशखबरी! 1 करोड़ की लॉटरी का धमाका, क्या आप हो सकते हैं अगले करोड़पति
Kerala Lottery Today: करोड़ों की खुशखबरी! 1 करोड़ की लॉटरी का धमाका, क्या आप हो सकते हैं अगले करोड़पति
Kerala Lottery Today: करोड़ों की खुशखबरी! 1 करोड़ की लॉटरी का धमाका, क्या आप हो सकते हैं अगले करोड़पति
Kerala Lottery Today: करोड़ों की खुशखबरी! 1 करोड़ की लॉटरी का धमाका, क्या आप हो सकते हैं अगले करोड़पति