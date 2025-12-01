Kerala Lottery Today: करोड़ों की खुशखबरी! 1 करोड़ की लॉटरी का धमाका, क्या आप हो सकते हैं अगले करोड़पति

Kerala Lottery Today: केरल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट सोमवार 1 दिसंबर को भाग्यथारा BT-31 लॉटरी के रिजल्ट घोषित करने वाला है. ड्रॉ दोपहर 3 बजे तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा. पूरी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनाए रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट कमिटी इसकी देखरेख करती है. लॉटरी में आकर्षक इनाम हैं जिसमें 1 करोड़ रुपये का पहला इनाम, 30 लाख रुपये का दूसरा इनाम और 5 लाख रुपये का तीसरा इनाम शामिल है.

केरल स्टेट लॉटरी भाग्यथारा BT-31 के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

8390 8309 8930 8903

8039 8093 3890 3809

3980 3908 3089 3098

9830 9803 9380 9308

9083 9038 0839 0893

0389 0398 0983 0938

भाग्यथारा BT-31लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.