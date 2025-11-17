आज किन लोगों के घर में होगी नोटों की बरसात, केरला लॉटरी लेटेस्ट अपडेट जानें क्या रहेगी प्राइज मनी

Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग सोमवार 17 नवंबर को भाग्यथारा BT-29 लॉटरी के परिणाम जारी करने वाला है. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास स्थित गोर्की भवन में दोपहर 3:00 बजे होगा. पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र पैनल द्वारा संचालित इस लॉटरी में कई आकर्षक पुरस्कार हैं जिनमें 1 करोड़ रुपये का पहला पुरस्कार, 30 लाख रुपये का दूसरा पुरस्कार और 5 लाख रुपये का तीसरा पुरस्कार शामिल है.

दोपहर 3 बजे विजेता नंबर की पूरी लिस्ट घोषित की जाएगी.

केरल लॉटरी परिणाम आज लाइव: भाग्यथरा BT-29 अअनुमानित संख्याएं

8123 8132 8213 8231

8312 8321 1823 1832

1283 1238 1382 1328

2813 2831 2183 2138

2381 2318 3812 3821

3182 3128 3281 3218

भाग्यथारा बीटी-29 लॉटरी RESULT का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

केरल लॉटरी परिणाम आज 17 11 2025: भाग्यथारा BT-29

1 करोड़ रुपये के पहले पुरस्कार के लिए विजेता संख्या है: परिणाम दोपहर 3 बजे घोषित होंगे

30 लाख रुपये के दूसरे पुरस्कार के लिए विजेता संख्या है: अपडेट किया जाएगा

5 लाख रुपये के तीसरे पुरस्कार के लिए विजेता संख्या है: अपडेट किया जाएगा