Kerala Lottery Results: केरल सुवर्णा केरलम लॉटरी SK.19 का रिजल्ट घोषित? जानें किसने जीते 1 करोड़ रुपये
Kerala Lottery Results: केरल सुवर्णा केरलम लॉटरी SK.19 का रिजल्ट घोषित? जानें किसने जीते 1 करोड़ रुपये

19 september Suvarna Keralam Results: केरल राज्य लॉटरी विभाग के अनुसार, सुवर्ण केरलम SK 19 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं. दोपहर में परिणाम घोषित होने के बाद इसे प्रकाशित भी किया गया है.

Kerala lottery result updates:  केरल राज्य लॉटरी विभाग ने शुक्रवार (19 सितंबर, 2025) को सुवर्णा केरलम लॉटरी SK.19 का परिणाम घोषित कर दिया.  मिली जानकारी के अनुसार, सुवर्ण केरलम SK 19 का परिणाम शुक्रवार को दोपहर 2.55 बजे के बाद घोषित किया गया.  अब लॉटरी के विजेता अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. दोपहर 3 बजे केरल लॉटरी टुडे लाइव की शुरुआत हो गई.

कब घोषित हुआ सुवर्णा केरलम लॉटरी का परिणाम Kerala Lottery Results 

केरल राज्य लॉटरी विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सुवर्ण केरलम SK 19 के लिए केरल लॉटरी लाइव परिणाम दोपहर 2 बजकर 55 मिनट पर घोषित हो गया. यह भी जानकारी भी नोट कर लें कि इसका आधिकारिक परिणाम शुक्रवार शाम 4 बजकर 30 मिनट पर प्रकाशित किया गया. लॉटरी खरीदने वाले यह भी जान लें कि केरल लॉटरी परिणाम 19-09-2025 सुवर्ण केरलम लॉटरी टिकट ( Suvarna Keralam SK 19) का परिणाम ड्रॉ गोर्की भवन, बेकरी जंक्शन के पास, पलायम, तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ. अब लोग 19.09.2025 SK-19 के परिणाम यहां https://www.keralalotteries.net/ पर जाकर देख सकते हैं.

यहां जानें इनाम राशि? Kerala Lottery prize money

शुक्रवार को सुवर्ण केरलम लॉटरी में जो जीता उसकी चांदी हो गई. इसमें प्रथम पुरस्कार 1,00,00,000 करोड़ रुपये है. इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार 5,000 होगा. वहीं, द्वितीय पुरस्कार 30,00,000 लाख रुपये है. इसी कड़ी में तृतीय पुरस्कार की राशि 5,00,000 लाख रुपये है, जबकि चतुर्थ पुरस्कार 5,000 रुपये होगा. पंचम पुरस्कार 2,000 रुपये और छठा पुरस्कार 1,000 है. इसी कड़ी में सप्तम पुरस्कार500, 8वां पुरस्कार 200 और 9वां पुरस्कार 100 हैं.

कहां से ले सकते हैं इनामी राशि (Where get the prize money)

यहां पर यह भी जान लें कि केरल टुडे लॉटरी (Kerala Today Lottery) पुरस्कार विजेताओं को केरल की किसी भी लॉटरी दुकान से पुरस्कार राशि मिल जाएगी, अगर पुरस्कार की राशि 5000 रुपये से कम है. अगर पुरस्कार राशि 5000 रुपये से अधिक है तो उन्हें दावे के लिए पहचान पत्र के साथ बैंक या सरकारी लॉटरी कार्यालय में अपना टिकट जमा करना होगा. इसके बाद ही आपको जीती हुई राशि मिल जाएगी.

कैसे करें लॉटरी टिकट की प्रामाणिकता  की जांच (How to check the authenticity of a lottery ticket)

यहां यह भी जानना जरूरी है कि केरल लॉटरी कर कटौती कुल राशि का 30 प्रतिशत है, जबकि एजेंट का कमीशन 10 प्रतिशत रहता है. अगर आप चाहें तो केरल लॉटरी विभाग द्वारा मुहैया केरल लॉटरी बारकोड स्कैनर  की मदद से अपने लॉटरी टिकट की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं.

