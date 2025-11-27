Home > व्यापार > Kerala Lottery Karunya Plus KN 599: 1 करोड़ की लॉटरी का धमाका! आपका अगला कदम आपको बना सकता है अमीर

27 नवंबर 2025 को करुणा प्लस KN 599 के रिज़ल्ट अनाउंस करेगा. ड्रॉ दोपहर 3 बजे तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा.

By: Anshika thakur | Published: November 27, 2025 12:56:07 PM IST

Kerala Lottery: केरल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट गुरुवार 27 नवंबर 2025 को करुणा प्लस KN 599 के रिज़ल्ट अनाउंस करेगा. ड्रॉ दोपहर 3 बजे तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा.

केरल लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा  Prize – 5,00,000  रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

इनाम कैसे पाएं

विजेताओं को अपने टिकट नंबर ऑफिशियल केरल लॉटरी वेबसाइट से वेरिफाई करने होंगे और रिजल्ट अनाउंस होने के 30 दिनों के अंदर अपना विनिंग टिकट जमा करना होगा.

Rs 5,000 से ज़्यादा के प्राइज़ अमाउंट के लिए विजेता को अपने टिकट डिस्ट्रिक्ट लॉटरी ऑफिस या डायरेक्टरेट ऑफ़ स्टेट लॉटरीज़ में ओरिजिनल विनिंग टिकट के साथ जमा करने होंगे. Rs 5,000 से कम के प्राइज के लिए विजेता किसी भी ऑथराइज़्ड लॉटरी एजेंट या रिटेलर से सीधे अमाउंट क्लेम कर सकते हैं.

सट्टेबाजी  से पहले जरूर जानें ये अहम बातें 

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

