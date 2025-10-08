क्या JioBlackRock Flexi Cap Fund में पैसा लगाया है? जानिए अब यूनिट कब मिलेगी!
Home > व्यापार > क्या JioBlackRock Flexi Cap Fund में पैसा लगाया है? जानिए अब यूनिट कब मिलेगी!

क्या JioBlackRock Flexi Cap Fund में पैसा लगाया है? जानिए अब यूनिट कब मिलेगी!

जियो-ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड बंद हो गया है. अब AMC यूनिट अलॉट करेगी निवेश का पूरा खाका बनाएगी और NAV की जानकारी शेयर करेगी।

By: Anshika thakur | Published: October 8, 2025 5:13:42 PM IST

Unit Allocation
Unit Allocation

JioBlackRock Flexi Cap Fund: मंगलवार को जियो-ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड का न्यू फंड ऑफर  (NFO) बंद हो गया है. यह एक ओपन डायनामिक इक्विटी फंड है जो बड़े, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाता है. यह ब्लैकरॉक के SAE मॉडल मॉडल से चलता है, जिसमें मानव समझ और तकनीक दोनों को मिलाकर निवेश के फैसले लिए जाते हैं. NFO खत्म होने के बाद, एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) यूनिट बांटेगी, पोर्टफोलियो तैयार करेगी और NAV की घोषणा करेगी.

यूनिट आवंटन कब होगा?

NFO बंद होने के बाद, आमतौर पर 3 से 5 दिन लगते हैं एप्लीकेशन चेक करने और यूनिट देने में. इस दौरान एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) सभी फॉर्म्स की KYC, भुगतान और निवेश की सही जानकारी जांचती है. जांच पूरी होने के बाद म्यूचुअल फंड की यूनिट्स निवेशक के डीमैट अकाउंट या फोलियो में भेज दी जाती हैं.

अगर ऐसा हुआ तो आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा

अगर आवेदन में कोई गलती हो या KYC पूरी नहीं होती है, तो AMC उस आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा और पैसा वापस कर देगा. यूनिट अलॉट हो जाने के बाद निवेशकों को SMS या ईमेल के जरिए सूचित किया जाएगा. 

यूनिट मिलने के बाद आपका निवेश का पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा

फंड मैनेजर यूनिट अलॉटमेंट के बाद निवेश पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसमें इक्विटीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और अन्य एसेट्स में निवेश किया जाता है. वहीं, पोर्टफोलियो के तैयार होने के बाद फंड एक्टिव हो जाता है और निवेशक मार्केट प्राइस के आधार पर NAV पर खरीद-बिक्री करने में जुट जाते हैं.

Tags: Dynamic Equity FundJio Black Rock Flexi Cap FundNFO ClosedSAE ModelUnit Allocation
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!

October 10, 2025

अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर,...

October 10, 2025

मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार,...

October 10, 2025

क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता...

October 10, 2025

करवाचौथ 2025 आप भी ये खूबसूरत quote करे अपने हमसफर...

October 10, 2025

प्रेग्नेंसी में गलती से भी ना खाएं ये फल, हो...

October 10, 2025
क्या JioBlackRock Flexi Cap Fund में पैसा लगाया है? जानिए अब यूनिट कब मिलेगी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

क्या JioBlackRock Flexi Cap Fund में पैसा लगाया है? जानिए अब यूनिट कब मिलेगी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या JioBlackRock Flexi Cap Fund में पैसा लगाया है? जानिए अब यूनिट कब मिलेगी!
क्या JioBlackRock Flexi Cap Fund में पैसा लगाया है? जानिए अब यूनिट कब मिलेगी!
क्या JioBlackRock Flexi Cap Fund में पैसा लगाया है? जानिए अब यूनिट कब मिलेगी!
क्या JioBlackRock Flexi Cap Fund में पैसा लगाया है? जानिए अब यूनिट कब मिलेगी!