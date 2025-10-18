Home > व्यापार > Dhanteras 2025 : इस दिवाली Jio दे रहा है गोल्ड पर Gold, JioFinance से खरीदकर पाएं जबरदस्त तोहफे!

Dhanteras 2025 : इस दिवाली Jio दे रहा है गोल्ड पर Gold, JioFinance से खरीदकर पाएं जबरदस्त तोहफे!

JioFinance Dhanteras-Diwali Offer : जियोफाइनेंस ने धनतेरस-दीवाली 2025 पर डिजिटल गोल्ड ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें खरीदारी पर 2% फ्री गोल्ड और ₹10 लाख के इनाम जीतने का मौका मिलेगा. ऑफर 18-23 अक्टूबर तक मान्य है.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 18, 2025 11:52:27 AM IST

Dhanteras 2025 : इस दिवाली Jio दे रहा है गोल्ड पर Gold, JioFinance से खरीदकर पाएं जबरदस्त तोहफे!

JioFinance Dhanteras-Diwali Offer : दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और निवेश के लिहाज से ये समय बेहद शुभ माना जाता है. ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JioFinance) ने अपने कस्टमरों के लिए एक अनोखा और शानदार ऑफर पेश किया है. धनतेरस और दीवाली 2025 के मौके पर जियोफाइनेंस ने डिजिटल गोल्ड ऑफर लॉन्च किया है, जो 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2025 तक मान्य रहेगा.

क्या है जियोफाइनेंस का डिजिटल गोल्ड ऑफर?

इस स्पेशल ऑफर के तहत, यदि कोई कस्टमर ₹2,000 या उससे ज्यादा का डिजिटल गोल्ड खरीदता है, तो उसे 2% अतिरिक्त गोल्ड मुफ्त में दिया जाएगा. ये बोनस 72 घंटे के भीतर ग्राहक के डिजिटल गोल्ड वॉलेट में अपने आप जुड़ जाएगा.

इसके अलावा, जो कस्टमर ₹20,000 या उससे ज्यादा की डिजिटल गोल्ड खरीदारी करते हैं, वे ₹10 लाख के इनाम पूल में शामिल हो जाएंगे. इस इनामी ड्रॉ में जीतने वालों को स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, गोल्ड कॉइन, मिक्सर ग्राइंडर और गिफ्ट वाउचर्स जैसे शानदार तोहफे मिल सकते हैं. विजेताओं की घोषणा 27 अक्टूबर 2025 को ईमेल और SMS के माध्यम से की जाएगी.

 क्यों खास होता है धनतेरस पर सोना खरीदना?

भारतीय संस्कृति में धनतेरस को संपत्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. ये त्योहार दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव की शुरुआत करता है. परंपरागत रूप से लोग इस दिन सोना, चांदी या अन्य कीमती धातुएं खरीदते हैं क्योंकि माना जाता है कि इससे घर में सौभाग्य और आर्थिक स्थिरता आती है.

डिजिटल युग में अब ये परंपरा भी आधुनिक रूप ले चुकी है. अब लोग डिजिटल गोल्ड के जरिए भी शुभ निवेश कर रहे हैं, जिससे न केवल पारंपरिक मान्यता निभाई जाती है, बल्कि आधुनिक जीवनशैली में भी आसानी से सामंजस्य बैठता है.

निवेश का आसान और सेफ तरीका

जियोफाइनेंस के माध्यम से ग्राहक सिर्फ ₹10 से भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर खरीदा गया गोल्ड सुरक्षित वॉल्ट्स में रखा जाता है. ग्राहक चाहें तो इसे भविष्य में फिजिकल गोल्ड के रूप में भी रिडीम कर सकते हैं – वो भी बिना किसी ज्वेलरी शॉप गए. पूरा लेन-देन और प्रबंधन MyJio ऐप या JioFinance ऐप के जरिए किया जा सकता है.

 लगातार बढ़ता जियोफाइनेंस का पोर्टफोलियो

जियो फाइनेंशियल सर्विसेज धीरे-धीरे भारत के डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम में एक बड़ा स्थान बना रहा है. कंपनी केवल डिजिटल गोल्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अब क्रेडिट, बीमा, वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज और डिजिटल पेमेंट्स जैसी सेवाएं भी प्रदान कर रही है.

हाल ही में जियोफाइनेंस ने BlackRock और Allianz जैसी ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियों के साथ साझेदारी की है, ताकि ग्राहकों को और बेहतर व वैविध्यपूर्ण निवेश ऑप्शन मिल सकें.

Tags: JioFinanceJioFinance dhanteras offerJioFinance diwali offerJioFinance gold offer
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लटकती तोंद से हो गए हैं परेशान, तो पेट की...

October 18, 2025

अब SONY पर नहीं दिखेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, जानिए...

October 18, 2025

‘अल्लाह’ के इस मुस्लिम देश में पी जाती है सबसे...

October 18, 2025

मिल गया है धोखा? तो अपनाएं Move On करने के...

October 18, 2025

आसान और खूबसूरत! दिवाली के लिए चुनें ये बेस्ट रंगोली...

October 18, 2025

जानें सोना कहां से आया और इंसानों ने कैसे समझी...

October 18, 2025
Dhanteras 2025 : इस दिवाली Jio दे रहा है गोल्ड पर Gold, JioFinance से खरीदकर पाएं जबरदस्त तोहफे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhanteras 2025 : इस दिवाली Jio दे रहा है गोल्ड पर Gold, JioFinance से खरीदकर पाएं जबरदस्त तोहफे!
Dhanteras 2025 : इस दिवाली Jio दे रहा है गोल्ड पर Gold, JioFinance से खरीदकर पाएं जबरदस्त तोहफे!
Dhanteras 2025 : इस दिवाली Jio दे रहा है गोल्ड पर Gold, JioFinance से खरीदकर पाएं जबरदस्त तोहफे!
Dhanteras 2025 : इस दिवाली Jio दे रहा है गोल्ड पर Gold, JioFinance से खरीदकर पाएं जबरदस्त तोहफे!