Gold-Silver Price Today: आसमान छूने के बाद धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जाने भारत में क्या है कीमतों का हाल?

Gold-Silver Price Today: बुधवार 24 सितंबर को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,15,370 रुपये प्रति 10 ग्राम रही, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,05,750 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. चांदी 1,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध रही.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत 0.31% की गिरावट के साथ 1,13,478 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थी, जबकि वायदा बाजार में चांदी 0.22% की गिरावट के साथ 1,34,763 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई.

भारत में सोने-चांदी की कीमतें कैसे प्रभावित होती हैं?

अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरें, आयात शुल्क, कर और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव भारत में सोने की कीमतों को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं. ये कारक मिलकर देश भर में सोने की दैनिक कीमतों को निर्धारित करते हैं. भारत में, सोना सांस्कृतिक और वित्तीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह एक पसंदीदा निवेश विकल्प है और उत्सवों, विशेषकर शादियों और त्योहारों के लिए महत्वपूर्ण है.

इसके अलावा लगातार बदलती बाजार स्थितियों के साथ, निवेशक और व्यापारी उतार-चढ़ाव पर कड़ी नज़र रखते हैं. गतिशील रुझानों को प्रभावी ढंग से समझने के लिए अपडेट रहना महत्वपूर्ण है.

अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर एक नजर

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अमेरिकी हाजिर सोना 0.3% गिरकर 02:24 GMT तक 3,753.22 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. मंगलवार को बुलियन ने 3,790.82 डॉलर का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ.

रॉयटर्स के अनुसार, OANDA के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक केल्विन वोंग ने कहा कि सोना वर्तमान में अत्यधिक खरीदारी वाले तकनीकी संकेतकों से प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण मुनाफावसूली हो रही है और पॉवेल के संतुलित भाषण में भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के स्पष्ट संकेत नहीं थे.

प्रमुख शहरों में सोने, चांदी की कीमतें-

दिल्ली (Delhi)

दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,15,520 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. 22 कैरेट सोने के लिए उपभोक्ता को 1,05,900 रुपये प्रति 10 ग्राम खर्च करने होंगे. वही प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत 1,40,000 रुपये थी.

मुबंई (Mumbai)

मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,15,370 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना 1,05,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध था. वहीं उपभोक्ता को यह कीमती धातु खरीदने के लिए 1,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम चुकाने होंगे.

कोलकाता (Kolkata)

कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,15,370 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जबकि 22 कैरेट सोने की दर 1,05,750 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. 1 किलो चांदी की कीमत 1,40,000 रुपये थी.

चेन्नई (Chennai)

चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,15,640 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,06,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध था. वहीं चांदी की कीमत 1,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

