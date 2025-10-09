सोना खरीदना होता जा रहा है अब दिन ब दिन मुश्किल! आम आदमी के बजट से हुआ बाहर

Gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. दुनिया में चल रही आर्थिक परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. जहां शादी और त्यौहार का सीजन सर पर आ गया है वहीं सोने की कीमतों ने पकड़ी है बहुत भरी उछाल सोना खरीदने वालों के लिए मुश्किलें तो खड़ी होने वाली हैं साथ ही सोने के दामों ने लगातार तेजी पकड़ी हुई है. 9 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,24,150 रुपये हो गई है और एक दिन पहले इसका रेट 1,23,930 रुपये था. पिछले 24-48 घंटों के दौरान सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई हैं.

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 12,430 रुपये हो गई है.

22 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 11,395 रुपये हो गई है.

18 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 9,326 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 12,415 रुपये हो गई है.

22 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 11,380 रुपये हो गई है.

18 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 9,311 रुपये हो गई है.

बेंगलुरु

24 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 12,415 रुपये हो गई है.

22 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 11,380 रुपये हो गई है.

18 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 9,311 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 12,415 रुपये हो गई है.

22 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 11,380 रुपये हो गई है.

18 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 9,311 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 12,437 रुपये हो गई है.

22 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 11,400 रुपये हो गई है.

18 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 9,440 रुपये हो गई है.