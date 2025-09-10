Gold Rate Today: 10 सितंबर 2025, ताजा Gold rate आपके शहर में

Gold Rate 10 September 2025: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं। दुनिया में चल रहे परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं। साथ ही त्योहारों से पहले लोग ज्यादा Gold खरीद रहे हैं जिससे इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई है।

10 सितंबर 2025 बुधवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,09,440 रुपये हो गई है और एक दिन पहले मंगलवार को इसका रेट 1,08,900 रुपये था। हाल ही में Gold 1,08,000 रुपये से ऊपर पहुंच चुका है और इसके बाद इसमें 1400 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,066 रुपये हो गई है।

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,145 रुपये हो गई है।

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,303 रुपये हो गई है।

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,051 रुपये हो गई है।

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,130 रुपये हो गई है।

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,288 रुपये हो गई है।

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,051 रुपये हो गई है।

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,130 रुपये हो गई है।

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,288 रुपये हो गई है।

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,051 रुपये हो गई है।

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,130 रुपये हो गई है।

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,288 रुपये हो गई है।

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,073 रुपये हो गई है।

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,150 रुपये हो गई है।

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,405 रुपये हो गई है।