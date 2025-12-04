Home > व्यापार > Gold Rate Today: सोने की कीमतों में गिरावट! निवेशकों के लिए फिर खुला सुनहरा खजाना

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में गिरावट! निवेशकों के लिए फिर खुला सुनहरा खजाना

आज 4 दिसंबर 2025 को सोना फिर सस्ता हुआ है आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Last Updated: December 4, 2025 10:11:10 AM IST

gold
gold


gold price today: सोने के दाम आज में गिरावट आई है. शादी के सीजन में यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो सोना खरीदने की सोच रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पहले से सस्ता दाम मिल सकता है यह कमी कब तक रहेगी कहना मुश्किल है. ऐसे में जिन लोगों को सोना खरीदना है उनके लिए यह सही समय हो सकता है क्योंकि रेट कभी भी बढ़ सकते हैं.

4 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,30,360 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,30,580 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.

जानिए 4 दिसंबर 2025 का ताजा Gold भाव आपके शहर

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,051 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,965 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,793 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,036 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,950 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,778 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,036 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,950 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,778 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,036 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,950 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,778 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,113 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,020 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,025 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,051 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,965 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,793 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,051 रुपये हो गई है.
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,965 रुपये हो गई है.
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,793 रुपये हो गई है.

Tags: goldgold rate delhigold rate in indiagold rate mumbaiGold Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते...

December 5, 2025

आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी...

December 5, 2025

हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी...

December 5, 2025

अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ...

December 5, 2025

ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द...

December 5, 2025

घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी...

December 5, 2025
Gold Rate Today: सोने की कीमतों में गिरावट! निवेशकों के लिए फिर खुला सुनहरा खजाना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में गिरावट! निवेशकों के लिए फिर खुला सुनहरा खजाना
Gold Rate Today: सोने की कीमतों में गिरावट! निवेशकों के लिए फिर खुला सुनहरा खजाना
Gold Rate Today: सोने की कीमतों में गिरावट! निवेशकों के लिए फिर खुला सुनहरा खजाना
Gold Rate Today: सोने की कीमतों में गिरावट! निवेशकों के लिए फिर खुला सुनहरा खजाना