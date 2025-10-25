आसमान छूते दाम अब जमीन पर! गिरावट के साथ बढ़ी खरीदारी की दौड़

gold rate today: पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार घट रहे हैं और आज भी सोना पहले से सस्ता हो गया है. यह कमी कब तक रहेगी कहना मुश्किल है. ऐसे में जिन लोगों को सोना खरीदना है उनके लिए यह सही समय हो सकता है क्योंकि रेट कभी भी बढ़ सकते हैं.

25 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,24,360 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,24,370 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,451 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,414 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,342 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,436 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,399 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,327 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,436 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,399 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,327 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,436 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,399 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,327 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,436 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,399 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,524 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,451 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,414 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,342 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,451 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,414 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,342 रुपये हो गई है.