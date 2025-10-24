Home > व्यापार > गोल्ड लवर्स के लिए खुशखबरी, जानें आपके शहर में आज सोना कितने रुपये हुआ सस्ता

गोल्ड लवर्स के लिए खुशखबरी, जानें आपके शहर में आज सोना कितने रुपये हुआ सस्ता

आज 24 अक्टूबर 2025 को सोने के दामों में कितनी कमी आई है और आपके शहर में क्या चल रहा है नया रेट, जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Published: October 24, 2025 9:52:27 AM IST

gold
gold

कई दिनों से सोने की कीमतों में गिरावट जारी है और आज भी सोना सस्ता हुआ है. यह कमी कब तक रहेगी कहना मुश्किल है. ऐसे में जिन लोगों को सोना खरीदना है उनके लिए यह सही समय हो सकता है, क्योंकि रेट कभी भी बढ़ सकते हैं.

24 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,25,770 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,25,080 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं. 

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव 

You Might Be Interested In

दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,507 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,464 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,380 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,507 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,464 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,380 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,507 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,464 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,380 रुपये हो गई है.

कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,507 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,464 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,380 रुपये हो गई है.

चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,545 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,499 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,649 रुपये हो गई है.

लखनऊ
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,602 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,479 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,455 रुपये हो गई है.

जयपुर 
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,522 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,479 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,395 रुपये हो गई है.

Tags: goldgold rate delhigold rate Indiagold rate mumbaiGold Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिमाग तेज रखना है, तो इन फूड्स से रहें दूर

October 24, 2025

भारत में इंटरनेट का सफर: जानिए शुरुआत से आज तक...

October 24, 2025

अचार को सुरक्षित और टेस्टी रखने के आसान टिप्स

October 24, 2025

आलूबुखारा खाने से शरीर में होंगे ये 8 चमत्कारी बदलाव!

October 24, 2025

ये हैं कश्मीर में खाई जाने वाली 6 सबसे टेस्टी...

October 23, 2025

बेदाग स्किन और काले-घने बाल चाहिए? तो आज ही डाइट...

October 23, 2025
गोल्ड लवर्स के लिए खुशखबरी, जानें आपके शहर में आज सोना कितने रुपये हुआ सस्ता

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गोल्ड लवर्स के लिए खुशखबरी, जानें आपके शहर में आज सोना कितने रुपये हुआ सस्ता
गोल्ड लवर्स के लिए खुशखबरी, जानें आपके शहर में आज सोना कितने रुपये हुआ सस्ता
गोल्ड लवर्स के लिए खुशखबरी, जानें आपके शहर में आज सोना कितने रुपये हुआ सस्ता
गोल्ड लवर्स के लिए खुशखबरी, जानें आपके शहर में आज सोना कितने रुपये हुआ सस्ता