गोल्ड लवर्स के लिए खुशखबरी, जानें आपके शहर में आज सोना कितने रुपये हुआ सस्ता

कई दिनों से सोने की कीमतों में गिरावट जारी है और आज भी सोना सस्ता हुआ है. यह कमी कब तक रहेगी कहना मुश्किल है. ऐसे में जिन लोगों को सोना खरीदना है उनके लिए यह सही समय हो सकता है, क्योंकि रेट कभी भी बढ़ सकते हैं.

24 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,25,770 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,25,080 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,507 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,464 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,380 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,507 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,464 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,380 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,507 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,464 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,380 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,507 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,464 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,380 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,545 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,499 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,649 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,602 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,479 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,455 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,522 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,479 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,395 रुपये हो गई है.