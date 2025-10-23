Home > व्यापार > सोना हुआ सस्ता, आज खरीदने का सबसे सही मौका!

सोना हुआ सस्ता, आज खरीदने का सबसे सही मौका!

23 अक्टूबर 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं और आइ है कितनी गिरावट ? जनने के लिए पढ़ें पूरी खबर

By: Anshika thakur | Published: October 23, 2025 10:28:44 AM IST

gold rate
gold rate

Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. मगर आज gold के रेट में गिरावट आई है. आइए जानते है आपके शहर में gold की क्या कीमत है.

23 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,25,880 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,25,890 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं. 

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

You Might Be Interested In

दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,603 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,480 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,456 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,508 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,465 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,381 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,508 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,465 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,381 रुपये हो गई है.

कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,508 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,465 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,381 रुपये हो गई है.

चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,546 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,500 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,650 रुपये हो गई है.

लखनऊ
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,603 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,480 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,456 रुपये हो गई है.

जयपुर 
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,523 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,480 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,396 रुपये हो गई है.

Tags: goldgold rate delhigold rate Indiagold rate mumbaiGold Rate Todayhome-hero-pos-1
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिल्ली का नॉन-वेज टेस्ट ऐसा कि जीभ याद रखेगी हमेशा!

October 23, 2025

स्वादिष्ट और हेल्दी ग्रीन कबाब्स, सिर्फ 15 मिनट में तैयार

October 23, 2025

किस उंगली से करना चाहिए भाई दूज पर भाई को...

October 22, 2025

तुलसी के इन उपायों को करने से होती है मां...

October 22, 2025

छठ पूजा के लिए जरूरी जरूरी सामग्री की लिस्ट, अभी...

October 22, 2025

रात नहीं, सुबह का सेक्स है कई तरह से फायदेमंद

October 22, 2025
सोना हुआ सस्ता, आज खरीदने का सबसे सही मौका!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सोना हुआ सस्ता, आज खरीदने का सबसे सही मौका!
सोना हुआ सस्ता, आज खरीदने का सबसे सही मौका!
सोना हुआ सस्ता, आज खरीदने का सबसे सही मौका!
सोना हुआ सस्ता, आज खरीदने का सबसे सही मौका!