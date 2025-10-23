सोना हुआ सस्ता, आज खरीदने का सबसे सही मौका!

Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. मगर आज gold के रेट में गिरावट आई है. आइए जानते है आपके शहर में gold की क्या कीमत है.

23 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,25,880 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,25,890 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,603 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,480 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,456 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,508 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,465 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,381 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,508 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,465 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,381 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,508 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,465 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,381 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,546 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,500 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,650 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,603 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,480 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,456 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,523 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,480 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,396 रुपये हो गई है.