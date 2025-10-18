Home > व्यापार > धनतेरस पर जल्दी खरीदें सोना; फटाफट नोट कर लें Rates

अभी सोने की कीमतें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं. दुनिया में चल रही आर्थिक परेशानियों के कारण लोग अपना पैसा सोने में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं. इसके अलावा, त्योहारों का मौसम चल रहा है और आज धनतेरस होने के कारण सोने की खरीदारी और भी बढ़ गई है. लोग इसे शुभ मानकर सोना, चांदी और बर्तन खरीद रहे हैं, जिससे मांग में तेजी आई है और दाम और ज्यादा बढ़ गए हैं.

By: Anshika thakur | Last Updated: October 18, 2025 9:59:40 AM IST

Gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं मगर आज सोने के दाम में आई है गिरावटमगर आज सोने के दाम में आई है गिरावट. जबकि त्योहारों की रौनक बढ़ रही है, सोने की कीमतें भी रुकने का नाम नहीं ले सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज धनतेरस है और सोने की चमक के साथ उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं साथ ही शादी का सीजन भी करीब है, तो लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है पर सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे. (18 अक्टूबर 2025) को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,32,780 रुपये हो गई है और एक दिन पहले इसका रेट 1,32,770 रुपये था

जानें 18 अक्टूबर धनतेरस का ताजा Gold भाव 

दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,293 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,186 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,721 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,944 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,865 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,708 रुपये हो गई है.

बेंगलुरु
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,278 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,171 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,959 रुपये हो गई है.

कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,278 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,171 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,959 रुपये हो गई है.

चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,310 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,201 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,101 रुपये हो गई है.

