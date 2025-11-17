Home > व्यापार > Gold Rate Today: मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी! सोने की कीमतों में गिरावट, खरीदारों के लिए राहत

आज 17 नवंबर 2025 को सोना फिर सस्ता हुआ है आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Last Updated: November 17, 2025 11:40:47 AM IST

gold price today: सोने के दाम आज में गिरावट आई है. शादी के सीजन में यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो सोना खरीदने की सोच रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पहले से सस्ता दाम मिल सकता है यह कमी कब तक रहेगी कहना मुश्किल है. ऐसे में जिन लोगों को सोना खरीदना है उनके लिए यह सही समय हो सकता है क्योंकि रेट कभी भी बढ़ सकते हैं.

17 नवंबर 2025 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,24,970 रुपये हो गई है और एक दिन पहले Gold का इसका रेट 1,25,080 रुपये था. कल से आज के रेट में गिरावट हुई हैं.

दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,512 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,470 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,388 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,497 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,455 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,373 रुपये हो गई है.
 
बेंगलुरू
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,497 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,455 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,373 रुपये हो गई है.
 
कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,497 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,455 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,373 रुपये हो गई है.
 
चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,589 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,540 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,625 रुपये हो गई है.
 
लखनऊ
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,512 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,470 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,388 रुपये हो गई है.
 
जयपुर 
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,512 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,470 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,388 रुपये हो गई है.

