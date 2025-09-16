16 september 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं, यहां जानें
16 सितंबर 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं ? पिछले कुछ दिनों से gold rate में उतार- चढ़ाव आ रहा है. कुछ दिन की रेट में गिरावट के बाद आज gold का रेट कितना बढ़ा है जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

September 16, 2025

gold rate today
gold rate today

Gold rate today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. दुनिया में चल रहे परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. साथ ही त्योहारों से पहले लोग ज्यादा Gold खरीद रहे हैं जिससे इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई है.

16 सितंबर 2025 मंगलवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,11,930 रुपये हो गई है और एक दिन पहले सोमवार को Gold का इसका रेट 1,11,060 रुपये था. कल से आज के रेट  में बढ़ोतरी हुई हैं. 

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,208 रुपये हो गई है. 

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,275 रुपये हो गई है. 

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,409 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,193 रुपये हो गई है.  

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,260 रुपये हो गई है. 

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,395 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,193 रुपये हो गई है. 

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,260 रुपये हो गई है. 

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,395 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,193 रुपये हो गई है. 

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,260 रुपये हो गई है. 

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,395 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,215 रुपये हो गई है. 

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,280 रुपये हो गई है. 

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,515 रुपये हो गई है.

