शादी और त्योहारों से पहले गोल्ड रेट में बड़ा धमाका! जाने आपके शहर में सोने के ताजा भाव

Gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं.त्यौहार का सीजन सर पर आ खड़ा है वहीं दूसरी ओर सोने के दम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. लागतार बढ़ोतरी के कारण सोना खरीदना खरीददारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. कुछ दिनों से केवल सोने के भाव में बढ़ोतरी ही देखी गई है और इसके साथ ही त्यौहार और शादी का सीजन भी आ गया है पर सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे. (14 अक्टूबर 2025) को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,25,410 रुपये हो गई है और एक दिन पहले इसका रेट 1,25,400 रुपये था.

जानिए 14 अक्टूबर 2025 का ताजा Gold भाव आपके शहर

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,556 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,511 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,421 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,541 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,496 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,406 रुपये हो गई है.

बेंगलुरु

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,541 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,496 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,406 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,541 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,496 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,406 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,634 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,581 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,571 रुपये हो गई है.