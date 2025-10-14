Home > व्यापार > शादी और त्योहारों से पहले गोल्ड रेट में बड़ा धमाका! जाने आपके शहर में सोने के ताजा भाव

शादी और त्योहारों से पहले गोल्ड रेट में बड़ा धमाका! जाने आपके शहर में सोने के ताजा भाव

today gold rate: अभी सोने की कीमतें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही हैं. दुनिया में चल रही आर्थिक परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. इसके अलावा, त्योहारों के करीब आते ही लोग सोना ज्यादा खरीदते हैं. ऐसे में सोने की कीमत और ज्यादा बढ़ गई है.

By: Anshika thakur | Last Updated: October 14, 2025 9:50:16 AM IST

Gold rate
Gold rate

Gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं.त्यौहार का सीजन सर पर आ खड़ा है वहीं दूसरी ओर सोने के दम लगातार बढ़ते जा रहे हैं. लागतार बढ़ोतरी के कारण सोना खरीदना खरीददारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है. कुछ दिनों से केवल सोने के भाव में बढ़ोतरी ही देखी गई है और इसके साथ ही त्यौहार और शादी का सीजन भी आ गया  है पर सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे. (14 अक्टूबर 2025) को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,25,410 रुपये हो गई है और एक दिन पहले इसका रेट 1,25,400 रुपये था. 

जानिए 14 अक्टूबर 2025 का ताजा  Gold भाव आपके शहर

दिल्ली
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,556 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,511 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,421 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,541 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,496 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,406 रुपये हो गई है.

बेंगलुरु
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,541 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,496 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,406 रुपये हो गई है.

कोलकाता
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,541 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,496 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,406 रुपये हो गई है.

चेन्नई
24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,634 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,581 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,571 रुपये हो गई है.

