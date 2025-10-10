करवा चौथ पर अब बीवी को गोल्ड देना हुआ मुश्किल; जाने क्या हैं आपके शहर में आज के भाव
gold rate on 10 October 2025: जहां शादी और त्यौहार का सीजन सर पर आ गया है वहीं सोने की कीमतों ने पकड़ी है

By: Anshika thakur | Last Updated: October 10, 2025 10:06:23 AM IST

Gold price today: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. करवा चौथ के दिन भी सोने के दाम में आई है सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी. जो भी लोग गिफ्ट करना चाहते हैं अपनी पत्नी को सोना उनके रेट देख कर उड़ गए होश. दुनिया में चल रही आर्थिक परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. जहां शादी और त्यौहार का सीजन सर पर आ गया है वहीं सोने की कीमतों ने पकड़ी है बहुत भरी उछाल सोना खरीदने वालों के लिए मुश्किलें तो खड़ी होने वाली हैं साथ ही सोने के दामों ने लगातार  तेजी पकड़ी हुई है. 10 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,24,160 रुपये हो गई है और एक दिन पहले इसका रेट 1,24,150 रुपये था. पिछले 24-48 घंटों के दौरान सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई मगर कुछ खास नही हैं.   

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली
24 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 12,43 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 11,396 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 9,327 रुपये हो गई है.

मुंबई
24 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 12,416 रुपये हो गई है.  
22 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 11,381 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 9,312 रुपये हो गई है.

बेंगलुरु
24 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 12,416 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 11,381 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 9,312 रुपये हो गई है.

कोलकाता
24 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 12,416 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 11,381 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 9,312 रुपये हो गई है.

चेन्नई
24 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 12,284 रुपये हो गई है. 
22 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 11,260 रुपये हो गई है. 
18 कैरेट गोल्ड़ की कीमत प्रति ग्राम 9,330 रुपये हो गई है.

