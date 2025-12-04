FAQ: 24K, 22K या 18K गोल्ड- कौन सा है सबसे शुद्ध और क्यों?

Gold Purity: सोने का वज़न या शुद्धता कैरेट में मापी जाती है. ज़्यादा कैरेट ज़्यादा शुद्धता दिखाते हैं. अलग-अलग सोने की शुद्धता का इस्तेमाल अलग-अलग सोने के प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है जैसे बार, सिक्के, गहने, और भी बहुत कुछ.

24 कैरेट

24 कैरेट सोना 100 परसेंट शुद्ध सोना होता है, जिसमें कोई दूसरी धातु नहीं मिली होती है. लोकल मार्केट में, इसे 99.9 परसेंट शुद्ध माना जाता है और इसका रंग खास चमकीला पीला होता है. 24 कैरेट सोना, 22 या 18 कैरेट सोने से ज़्यादा महंगा होता है. यह नरम और लचीला होता है, इसलिए ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल कम होता है.

22 कैरेट

22-कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल ज़्यादातर ज्वेलरी में होता है. 22K गोल्ड में, 22 परसेंट मेटल सोना होता है और बाकी दो परसेंट सिल्वर, ज़िंक, निकल और दूसरे एलॉय जैसे मेटल से बना होता है. इसे 91.67 परसेंट प्योर गोल्ड भी कहा जाता है. एलॉय मिलाने से गोल्ड का टेक्सचर सख्त हो जाता है, जिससे ज्वेलरी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाती है.

18 कैरेट

18 कैरेट सोने में 75% सोना और 25% दूसरे मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर और दूसरे एलॉय होते हैं. इस तरह के सोने का इस्तेमाल स्टोन-स्टडेड ज्वेलरी और दूसरे डायमंड ज्वेलरी बनाने में किया जाता है. यह 24K और 22K सोने से सस्ता होता है.

FAQ

Q1. 24-कैरेट सोने के क्या इस्तेमाल हैं?

24-कैरेट सोना 100% सोना होता है जिसमें कोई दूसरी धातु नहीं मिली होती है. अपनी ज़्यादा शुद्धता और खास चमकीले पीले रंग की वजह से, 24-कैरेट सोना, 22- या 18-कैरेट सोने से ज़्यादा महंगा होता है. हालांकि इसका इस्तेमाल सोने की छड़ें, सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मेडिकल उपकरण बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन 224-कैरेट सोने का इस्तेमाल गहने बनाने के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि यह नरम और लचीला होता है.

Q2. ज्वेलरी बनाने में सबसे ज़्यादा किस तरह का सोना इस्तेमाल होता है?

22-कैरेट सोने का इस्तेमाल ज्वेलरी आइटम डिज़ाइन करने में सबसे ज़्यादा होता है. क्योंकि इस तरह के सोने में 92% सोना और 8% दूसरे मेटल एलॉय जैसे चांदी, ज़िंक, निकल और दूसरे एलॉय होते हैं, इसलिए 22-कैरेट सोने की ज्वेलरी टिकाऊ और मज़बूत होती है.

Q3. रोज़ाना इस्तेमाल के लिए किस तरह का सोना सबसे अच्छा है?

रोज़ाना इस्तेमाल के लिए, आपको ऐसी ज्वेलरी पहननी चाहिए जो टिकाऊ और मज़बूत हो जिसके लिए 22-कैरेट सोना सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें कॉपर, ज़िंक और सिल्वर जैसे एलॉय होते हैं. 22-कैरेट सोने में 91.6% सोना होता है और बाकी मेटल एलॉय होते हैं जो इसकी मज़बूती पक्का करते हैं.

Q4. 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है?

18-कैरेट सोने में 75% सोना और 25% एलॉय मेटल होता है, जो इसे टिकाऊ और सख्त बनाता है. इसलिए, 22-कैरेट सोने का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अंगूठियां, घड़ियां और दूसरी पहनने वाली ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है. इसका गहरा पीला रंग इसे सगाई की अंगूठियों और इसी तरह की ज्वेलरी आइटम के लिए एकदम सही बनाता है.