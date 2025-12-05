Home > व्यापार > Gold Price Today: गोल्ड रेट में आज जबरदस्त बढ़ोतरी, जेब पर पड़ सकती है भारी मार!

Gold Price Today: गोल्ड रेट में आज जबरदस्त बढ़ोतरी, जेब पर पड़ सकती है भारी मार!

Gold Price Today: आज 5 दिसंबर 2025 को लगातार गिरावट के बाद आज चमका सोना आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Last Updated: December 5, 2025 11:35:14 AM IST

Gold
Gold


Gold Price Today: सोने का भाव इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे. जबकि फेस्टिवल्स और शादी की खरीदारी बढ़ रही है सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही. जिससे लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शादी का सीजन करीब है तो लोगों की चिंता बढ़ गई है और सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. (5 दिसंबर 2025) 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,30,580 रुपये हो गई.

जानिए 5 दिसंबर 2025 का ताजा Gold भाव आपके शहर में 

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,008 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,925 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,706 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,993 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,910 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,745 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,993 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,910 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,745 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,993 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,910 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,745 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,091 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 12,000 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,015 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,008 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,925 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,706 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,008 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,925 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 9,706 रुपये हो गई है.

Tags: 22 Carat Gold Price24 carat gold priceGold Price DelhiGold Price Todaygold rate mumbaiGold Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते...

December 5, 2025

आलू की सब्जी के साथ रोटी-पराठा नहीं, अब इस रेसिपी...

December 5, 2025

हेल्थ के साथ स्वाद में भी लाजवाब, किडनी को हेल्दी...

December 5, 2025

अब घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा स्पाइसी और फ्लेवरफुल मंचाऊ...

December 5, 2025

ये हैं गुजरात में घूमने की 7 परफेक्ट जगहें, जल्द...

December 5, 2025

घर पर चाहिए बंगाली मिठाई का स्वाद? तो इस रेसिपी...

December 5, 2025
Gold Price Today: गोल्ड रेट में आज जबरदस्त बढ़ोतरी, जेब पर पड़ सकती है भारी मार!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today: गोल्ड रेट में आज जबरदस्त बढ़ोतरी, जेब पर पड़ सकती है भारी मार!
Gold Price Today: गोल्ड रेट में आज जबरदस्त बढ़ोतरी, जेब पर पड़ सकती है भारी मार!
Gold Price Today: गोल्ड रेट में आज जबरदस्त बढ़ोतरी, जेब पर पड़ सकती है भारी मार!
Gold Price Today: गोल्ड रेट में आज जबरदस्त बढ़ोतरी, जेब पर पड़ सकती है भारी मार!