Home > व्यापार > Gold Price Today: सोने ने फिर मारी छलांग! बढ़ती कीमतों ने खरीदारों की बढ़ाई टेंशन

Gold Price Today: सोने ने फिर मारी छलांग! बढ़ती कीमतों ने खरीदारों की बढ़ाई टेंशन

Gold Price Today: आज 17 जनवरी 2026 को लगातार गिरावट के बाद आज चमका सोना आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट

By: Anshika thakur | Published: January 17, 2026 10:12:01 AM IST

Gold Rate
Gold Rate


Gold Price Today: सोने का भाव इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे. जबकि फेस्टिवल्स और शादी की खरीदारी बढ़ रही है सोने की कीमत में भी बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही. जिससे लोगों के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शादी का सीजन करीब है तो लोगों की चिंता बढ़ गई है और सोने के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. (17 जनवरी 2026 ) 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत 1,43,780 रुपये हो गई.

You Might Be Interested In

जानिए 17 जनवरी 2026 का ताजा Gold भाव आपके शहर में क्या है 

दिल्ली

You Might Be Interested In

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,393 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,195 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,799 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,378 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,180 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,784 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,378 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,180 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,784 रुपये हो गई है.

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,378 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,180 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,784 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,487 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,200 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,090 रुपये हो गई है.

लखनऊ

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,393 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,195 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,799 रुपये हो गई है.

जयपुर

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 14,393 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 13,195 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,799 रुपये हो गई है.

You Might Be Interested In
Tags: 22 Carat Gold Price24 carat gold priceGold Price DelhiGold Price Todaygold rate mumbaiGold Rate Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026

वो अभिनेत्रियां जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ने का दिखाया बेजोड़ साहस

January 16, 2026

बोरिंग वीकेंड को कहें बाय-बाय! दिल्ली से दूर ये 10...

January 16, 2026

हफ्ते में कितनी बार धोना चाहिए बाल?

January 16, 2026
Gold Price Today: सोने ने फिर मारी छलांग! बढ़ती कीमतों ने खरीदारों की बढ़ाई टेंशन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Price Today: सोने ने फिर मारी छलांग! बढ़ती कीमतों ने खरीदारों की बढ़ाई टेंशन
Gold Price Today: सोने ने फिर मारी छलांग! बढ़ती कीमतों ने खरीदारों की बढ़ाई टेंशन
Gold Price Today: सोने ने फिर मारी छलांग! बढ़ती कीमतों ने खरीदारों की बढ़ाई टेंशन
Gold Price Today: सोने ने फिर मारी छलांग! बढ़ती कीमतों ने खरीदारों की बढ़ाई टेंशन